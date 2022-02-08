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С 8 февраля ОБ№ 3 в Тобольске переносит сроки оказания плановой медпомощи

8 февраля 07:13
Фото: 1Mi
С 8 февраля ОБ№ 3 в Тобольске переносит сроки оказания плановой медпомощи
С сегодняшнего дня, 8 февраля, Областная больница № 3 в городе Тобольске временно переносит сроки оказания плановой медицинской помощи, оказываемой в стационарах, на более поздние, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Экстренный и плановый приёмы продолжаются по нескольким жизненно важным профилям — «кардиология», «онкология» и «сердечно-сосудистрая хирургия».

«Такое решение было принято в связи с обострившейся эпидемиологической обстановкой и продлится до её стабилизации», — уточнили в больнице.

Ранее «Наш Город» писал, что плановый приём узкие специалисты в поликлиниках областного центра также перенесли приёмы.

По данным оперативного штаба на 7 февраля, суточная заболеваемость в Тюменском регионе составляет 2 506 подтверждённых случаев, из них 410 детей.

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#Новости#Общество#Коронавирус#Медицина#Тюмень#Дарья Гасникова
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