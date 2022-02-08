С 8 февраля ОБ№ 3 в Тобольске переносит сроки оказания плановой медпомощи

Экстренный и плановый приёмы продолжаются по нескольким жизненно важным профилям — «кардиология», «онкология» и «сердечно-сосудистрая хирургия».
«Такое решение было принято в связи с обострившейся эпидемиологической обстановкой и продлится до её стабилизации», — уточнили в больнице.
Ранее «Наш Город» писал, что плановый приём узкие специалисты в поликлиниках областного центра также перенесли приёмы.
По данным оперативного штаба на 7 февраля, суточная заболеваемость в Тюменском регионе составляет 2 506 подтверждённых случаев, из них 410 детей.