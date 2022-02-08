Пострадавших при ЧП на месторождении «РН-Уватнефтегаза» могут сделать виновными

В данный момент пресс-секретарь «РН-Уватнефтегаза» Михаил Леонтьев отказался давать какие-либо комментарии по поводу трагического инцидента. Никаких пресс-релизов, к которым он отсылает, на сайтах «Роснефти» и ее дочерней компании нет.
Также, по сообщениям источников «Нашего города», выяснилось, что мужчины проводили ремонтные работы нефтепровода и никаких огневых работ не планировали. Коллеги обеспокоены тем фактом, что погибшего Сергея Никитина и его напарника, который из-за травмы может стать инвалидом по зрению, могут сделать виновными в трагедии.
В данный момент от Комиссии Ростехнадзора и прокуратуры нет официальных заявлений.
Напомним, что ЧП с гибелью рабочего произошло 7 февраля в полночь в Уватском районе Тюменской области, в Усть-Тегусском месторождении, на предприятии «РН-Уватнефтегаз», являющемся дочерней компанией «Роснефти».