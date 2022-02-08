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Пострадавших при ЧП на месторождении «РН-Уватнефтегаза» могут сделать виновными

8 февраля 04:48
Фото: 1Mi
При ЧП с газовой трубой в Уватском районе Тюменской области один рабочий погиб, а второй мужчина, как сообщают его напарники, может стать инвалидом по зрению. Их коллеги опасаются, что именно пострадавших могут назначить виновными в произошедшем, сообщил собственный источник сайта «Наш город».

В данный момент пресс-секретарь «РН-Уватнефтегаза» Михаил Леонтьев отказался давать какие-либо комментарии по поводу трагического инцидента. Никаких пресс-релизов, к которым он отсылает, на сайтах «Роснефти» и ее дочерней компании нет.

Также, по сообщениям источников «Нашего города», выяснилось, что мужчины проводили ремонтные работы нефтепровода и никаких огневых работ не планировали. Коллеги обеспокоены тем фактом, что погибшего Сергея Никитина и его напарника, который из-за травмы может стать инвалидом по зрению, могут сделать виновными в трагедии.

В данный момент от Комиссии Ростехнадзора и прокуратуры нет официальных заявлений.

Напомним, что ЧП с гибелью рабочего произошло 7 февраля в полночь в Уватском районе Тюменской области, в Усть-Тегусском месторождении, на предприятии «РН-Уватнефтегаз», являющемся дочерней компанией «Роснефти».

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#Новости#РН-Уватнефтегаз#Несчастный случай#Взрывы#Роснефть#Ульяна Тращакова#Политика
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