Пострадавших при ЧП на месторождении «РН-Уватнефтегаза» могут сделать виновными

При ЧП с газовой трубой в Уватском районе Тюменской области один рабочий погиб, а второй мужчина, как сообщают его напарники, может стать инвалидом по зрению. Их коллеги опасаются, что именно пострадавших могут назначить виновными в произошедшем, сообщил собственный источник сайта «Наш город».

В данный момент пресс-секретарь «РН-Уватнефтегаза» Михаил Леонтьев отказался давать какие-либо комментарии по поводу трагического инцидента. Никаких пресс-релизов, к которым он отсылает, на сайтах «Роснефти» и ее дочерней компании нет. Также, по сообщениям источников «Нашего города», выяснилось, что мужчины проводили ремонтные работы нефтепровода и никаких огневых работ не планировали. Коллеги обеспокоены тем фактом, что погибшего Сергея Никитина и его напарника, который из-за травмы может стать инвалидом по зрению, могут сделать виновными в трагедии. В данный момент от Комиссии Ростехнадзора и прокуратуры нет официальных заявлений. Напомним, что ЧП с гибелью рабочего произошло 7 февраля в полночь в Уватском районе Тюменской области, в Усть-Тегусском месторождении, на предприятии «РН-Уватнефтегаз», являющемся дочерней компанией «Роснефти». Материалы по теме Utair опровергает «взрыв двигателя» на рейсе Тюмень - Ереван в Рощино Ростехнадзор расследует ЧП на месторождении в Тюменской области. Погиб рабочий