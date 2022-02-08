На жильё для сирот в Тюмени дополнительно выделят более 163 млн рублей

В минувшем году власти Тюмени для детей-сирот приобрели 119 квартир. Жильё было куплено у застройщиков по договору долевого строительства. Дома будут сданы в этом году. В результате, в 2022 году жилищный фонд для данной категории населения увеличится на 459 квартир.
«Мы учитываем большую очередь на подобное жильё, поэтому делаем всё возможное, чтобы обеспечить детей-сирот качественными квартирами, отвечающими всем требованиям», подчеркнул Павел Перевалов, глава областного ГУС.
Он также добавил, что все квартиры уже отремонтированы и после того, как они будут обставлены мебелью, туда можно сразу заезжать.