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На жильё для сирот в Тюмени дополнительно выделят более 163 млн рублей

8 февраля 04:13
Фото: 1Mi
На жильё для сирот в Тюмени дополнительно выделят более 163 млн рублей
Каждый год из регионального бюджета на приобретение жилья для тюменских детей-сирот выделяется 492 млн рублей. В 2022 году на эти цели предоставлено порядка 655 млн. Таким образом, дополнительно получено 163,7 млн рублей, сообщили в региональном Управлении строительства.
Сюжет
Тюмень

В минувшем году власти Тюмени для детей-сирот приобрели 119 квартир. Жильё было куплено у застройщиков по договору долевого строительства. Дома будут сданы в этом году. В результате, в 2022 году жилищный фонд для данной категории населения увеличится на 459 квартир.

«Мы учитываем большую очередь на подобное жильё, поэтому делаем всё возможное, чтобы обеспечить детей-сирот качественными квартирами, отвечающими всем требованиям», подчеркнул Павел Перевалов, глава областного ГУС.

Он также добавил, что все квартиры уже отремонтированы и после того, как они будут обставлены мебелью, туда можно сразу заезжать.

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#Новости#Общество#Жилищный фонд#Тюмень#Дарья Гасникова
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