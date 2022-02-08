2763 тюменца заболели коронавирусом за сутки

Сутками ранее в Тюменской области было зарегистрировано 2 506 заболевших. Рост составил 10%. В соседнем Ханты-Мансийском АО вчера заболело 3 926 человек, а сегодня 3 508, спад на 10,6%. В Ямало-Ненецком АО положительный тест подтвердился у 2 166 человек. Днём ранее в регионе зафиксировано 1 812 случаев заражения.