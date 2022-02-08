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2763 тюменца заболели коронавирусом за сутки

8 февраля 08:21
Фото: Яндекс.Коронавирус: статистика
После небольшого спада в Тюменской области вновь зафиксирован рост количества заболевших коронавирусной инфекцией. В Ханты-Мансийском АО за сутки зарегистрирован небольшой спад среди заражённых, а в Ямало-Ненецком АО продолжается рост подтвержденных случаев заражения. Об этом сообщает федеральный Оперштаб.

Сутками ранее в Тюменской области было зарегистрировано 2 506 заболевших. Рост составил 10%. В соседнем Ханты-Мансийском АО вчера заболело 3 926 человек, а сегодня 3 508, спад на 10,6%. В Ямало-Ненецком АО положительный тест подтвердился у 2 166 человек. Днём ранее в регионе зафиксировано 1 812 случаев заражения.

В России за последние сутки коронавирусом заболело 165 643 человек, госпитализировано 20 185 человек. 81 188 россиян выздоровело, 698 пациентов скончались.

За весь период пандемии в стране заболели 13 147 666 человек, 10 706 142 человека выздоровело и было зарегистрировано 336 721 летальный исход.

#Новости#Сергей Антонов#Коронавирус COVID-19
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