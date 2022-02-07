В Тюмени запущена текстовая горячая линия для слабослышащих

Тюменское отделение «Молодой гвардии» возобновило работу текстовой горячей линии для оказания волонтерской помощи слабослышащим людям. Впервые эту линию открыли в апреле 2020 года в самом начале пандемии COVID-19.
Заявки поступают на телефон горячей линии по номеру +7 964 502-21-32 в виде СМС-сообщения, после чего волонтеры с сурдопереводчиками связываются со слабослышащими и глухими людьми по видеосвязи, чтобы уточнить подробную информацию и оказать нужную помощь и поддержку.
Возвращение к формату помощи через горячую линию связано с тем, что в условиях повышения заболевания ОРВИ и коронавирусом людям с ограниченными возможностями здоровья по слуху необходима помощь в доставке продуктов, медикаментов и решении других важных вопросов.
В настоящее время волонтеры активно распространяют памятки с номером телефона горячей линии и правилами обращения на нее, для того чтобы как можно больше людей с проблемами слуха узнали о способах связи для получения помощи.
Для мгновенного реагирования на проблемную ситуацию в штабы волонтеров будут привлекаться специалисты, владеющие языком жестов. Эта работа проводится совместно с благотворительным фондом «Добро в действии» и Всероссийским обществом глухих.