В Тюмени выбрали проектировщика тоннеля на Первомайской — Осипенко. Цена работ 58 млн

Уральский проектный институт из Екатеринбурга займётся проектом тоннеля в Тюмени. Чиновники подвели итоги аукциона на право выполнения контракта, опубликованного на сайте Госуслуги. Начальная цена составляла 82,5 млн рублей, в ходе торгов она снизилась до 58,4.

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