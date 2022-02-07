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В Тюмени выбрали проектировщика тоннеля на Первомайской — Осипенко. Цена работ 58 млн

7 февраля 11:53
Фото: 1Mi
Уральский проектный институт из Екатеринбурга займётся проектом тоннеля в Тюмени. Чиновники подвели итоги аукциона на право выполнения контракта, опубликованного на сайте Госуслуги. Начальная цена составляла 82,5 млн рублей, в ходе торгов она снизилась до 58,4.
Сюжет
Тюмень

Проект пешеходного тоннеля сделает Уральский проектно-изыскательский институт транспортного строительства. Организация победила на аукционе. Подрядчик должен представить комиссии эскизный проект нового сооружения в формате 3D.

Тюменская компания, тоже участвовавшая в торгах, предложила выполнить работы за 74 млн. «Тюменьдорпроект» аукцион проиграл. Деньги на проект тоннеля выделит администрация города.

Предполагается, что пешеходный переход построят на перекрестке улиц Первомайская — Осипенко. Весной начнётся реконструкция улицы Дзержинского.

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#Новости#Тюмень#Строительство#Аукцион#Александр Мязин#Общество
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