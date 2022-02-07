В Тюмени выбрали проектировщика тоннеля на Первомайской — Осипенко. Цена работ 58 млн

Проект пешеходного тоннеля сделает Уральский проектно-изыскательский институт транспортного строительства. Организация победила на аукционе. Подрядчик должен представить комиссии эскизный проект нового сооружения в формате 3D.
Тюменская компания, тоже участвовавшая в торгах, предложила выполнить работы за 74 млн. «Тюменьдорпроект» аукцион проиграл. Деньги на проект тоннеля выделит администрация города.
Предполагается, что пешеходный переход построят на перекрестке улиц Первомайская — Осипенко. Весной начнётся реконструкция улицы Дзержинского.