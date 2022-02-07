nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени провели вторую операцию по пересадке сердца 58-летнему мужчине

7 февраля 14:28
Фото: 1Mi
Хирурги ОКБ №1 Тюмени за всё время провели две операции по пересадке донорского сердца, сообщает «Тюменское время». На конференции врачей выступил один их пациентов 58-летний Андрей Катаев.

Тюменец нуждался в трансплантации, это могло продлить ему жизнь. Новое сердце для пересадки доставили из ОКБ №2, операция длилась 5 часов.

«Стоимость подобной операции 1 300 000 рублей. Андрей Катаев стал вторым человеком в регионе кому пересадили донорское сердце»сообщает издание.

Стоит отметить, что к трансплантации прибегают только тогда, когда все другие методы исчерпаны. Хирурги отмечают, что теперь пациенту «пожизненно нужно принимать специальные препараты». После трансплантации необходимо наблюдаться у кардиолога. На данный момент в Тюмени ожидают пересадки сердца 5 человек.

#Новости#Касается каждого#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25