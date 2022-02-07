В Тюмени провели вторую операцию по пересадке сердца 58-летнему мужчине

Тюменец нуждался в трансплантации, это могло продлить ему жизнь. Новое сердце для пересадки доставили из ОКБ №2, операция длилась 5 часов.
«Стоимость подобной операции 1 300 000 рублей. Андрей Катаев стал вторым человеком в регионе кому пересадили донорское сердце»сообщает издание.
Стоит отметить, что к трансплантации прибегают только тогда, когда все другие методы исчерпаны. Хирурги отмечают, что теперь пациенту «пожизненно нужно принимать специальные препараты». После трансплантации необходимо наблюдаться у кардиолога. На данный момент в Тюмени ожидают пересадки сердца 5 человек.