В Тюмени провели вторую операцию по пересадке сердца 58-летнему мужчине

Стоит отметить, что к трансплантации прибегают только тогда, когда все другие методы исчерпаны. Хирурги отмечают, что теперь пациенту «пожизненно нужно принимать специальные препараты». После трансплантации необходимо наблюдаться у кардиолога. На данный момент в Тюмени ожидают пересадки сердца 5 человек.