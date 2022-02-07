Тюменца, домогавшегося до несовершеннолетней племянницы, отправили в колонию на 8 лет

Известно, что 14 июля 2021 года мужчина пьянствовал в своём доме в селе Новоселезнево. В гости к его дочери пришла двоюродная сестра. Ночью Сергей Л. зашёл в спальню к девушкам и забрался к племяннице под одеяло.
Испуганная несовершеннолетняя укусила дядю за плечо, вырвалась и спряталась в комнате сестры. После того, как они заперлись изнутри, мужчина вышиб дверь.
Его задержали полицейские, приехавшие на вызов.
Подозреваемый сознался в том, что силой удерживал племянницу на кровати. Он попытался загладить вину перед ней и её родителями, отправив им 200 тысяч рублей.
Суд постановил отправить 48-летнего мужчину в колонию общего режима сроком в 8 лет.
Ранее «Наш город» писал о вынесении приговора Владимиру Гергерту, напавшему в подъезде на школьницу в марте прошлого года. С Гергерта взыскано 700 000 рублей в счет возмещения морального вреда, а в тюрьму его отправляют на 18 лет.