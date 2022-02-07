Тюменца, домогавшегося до несовершеннолетней племянницы, отправили в колонию на 8 лет

Известно, что 14 июля 2021 года мужчина пьянствовал в своём доме в селе Новоселезнево. В гости к его дочери пришла двоюродная сестра. Ночью Сергей Л. зашёл в спальню к девушкам и забрался к племяннице под одеяло.