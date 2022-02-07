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«Страна Девелопмент» лидирует в Тюмени по всем показателям

7 февраля 07:26
Фото: Страна-Девелопмент
Компания «Страна Девелопмент» стала лидером обновленных рейтингов застройщиков Тюменской области по объему ввода жилья и по объему текущего строительства на портале ЕРЗ. За 2021 год компания осуществила в Тюмени ввод более 140 тыс. кв. м жилых площадей.

За 2021 год компания осуществила в Тюмени ввод более 140 тыс. кв. м жилых площадей и продолжает возводить в регионе 295 тыс. кв. м многоквартирного жилья.

Кроме того, «Страна Девелопмент» вошла в топ-50 застройщиков России по объему ввода жилья и занимает 31 место во всероссийском рейтинге, поднявшись за год на 33 пункта.

Фото: Страна-Девелопмент

За 2021 год застройщик передал ключи более чем 2500 семьям. Были сданы в эксплуатацию 3 дома в микрорайоне «Звездный», 3 дома в ЖК «Колумб» и 1 дом в ЖК «Европейский берег». В рамках реализации проектов было благоустроено 166 тыс. кв. м придомовых территорий.

На данным момент «Страна Девелопмент» осуществляет строительство четырех жилых комплексов в регионе. Так, компания объявила о старте строительство ЖК «Домашний» — первого цифрового жилого комплекса в Тюмени, создаваемого с использованием инфраструктурных облигаций.Также застройщик продолжает строительство ЖК «Сердце Сибири», состоящий из 8 домов переменной этажности, ЖК «Колумб» — 5 домов переменной этажности и микрорайона «Звездный» — 5 домов переменной этажности и 4 башни в 33 этажа.Каждый проект застройщика отличается использованием передовых smart-технологий, повышенной безопасностью, системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными решениями.

Фото: Страна-Девелопмент

ГК «Страна Девелопмент» — надёжная, динамично развивающаяся девелоперская компания полного цикла. Компания реализует крупные проекты в сфере жилой и коммерческой недвижимости в четырёх регионах Российской Федерации. За 13 лет работы компания обеспечила жильем более 22 тысяч человек. Застройщик располагает земельным банком в 2,3 млн кв. м, объём портфеля строительства компании составляет 1 млн кв. м.

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