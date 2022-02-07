«Страна Девелопмент» лидирует в Тюмени по всем показателям

За 2021 год застройщик передал ключи более чем 2500 семьям. Были сданы в эксплуатацию 3 дома в микрорайоне «Звездный», 3 дома в ЖК «Колумб» и 1 дом в ЖК «Европейский берег». В рамках реализации проектов было благоустроено 166 тыс. кв. м придомовых территорий.