В Тюменской области цены снизились на 0,1%

Факторами замедления роста цен называют завоз дешевых продуктов питания и период распродаж на туристические путевки, также отмечается ослабление дефицита мясной продукции. Одновременно последний фактор имеет ограниченное действие, и в новом году подорожание свинины, курятины и говядины будет продолжено.
«Инфляционное давление на рынке продуктов питания в целом оставалось повышенным», — пишут в отчете.
Опрошенные эксперты солидарны в том, что цены продолжат рост из-за дорожающего топлива, металлов и повышающихся коммунальных тарифов. Например, новые договоры на поставку бетона и щебня заключаются уже по новым ценам.
Обследование Центробанка региональной экономики использует не только статистику, но и опросы экспертов и участников рынка. По мнению ЦБ, так картина получается более объективной. Данные отчеты используются для принятия решений о денеджно-кредитной политике регулятора.