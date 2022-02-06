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В Тюменской области цены снизились на 0,1%

6 февраля 03:58
Фото: 1Mi
По данным Центробанка, в Уральском федеральном округе в декабре замедлилась инфляция — в годовом выражении составила 7,7% по сравнению с 7,8% в ноябре. Аналитики говорят, что это временно.
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Тюмень

Факторами замедления роста цен называют завоз дешевых продуктов питания и период распродаж на туристические путевки, также отмечается ослабление дефицита мясной продукции. Одновременно последний фактор имеет ограниченное действие, и в новом году подорожание свинины, курятины и говядины будет продолжено.

«Инфляционное давление на рынке продуктов питания в целом оставалось повышенным», — пишут в отчете.

Опрошенные эксперты солидарны в том, что цены продолжат рост из-за дорожающего топлива, металлов и повышающихся коммунальных тарифов. Например, новые договоры на поставку бетона и щебня заключаются уже по новым ценам.

Обследование Центробанка региональной экономики использует не только статистику, но и опросы экспертов и участников рынка. По мнению ЦБ, так картина получается более объективной. Данные отчеты используются для принятия решений о денеджно-кредитной политике регулятора.

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#Новости#Экономика#ЦБ РФ#Тюмень#УрФО#Цены#Цены на зерно#Деньги#Дмитрий Зайцев
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