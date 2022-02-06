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Прокуратура в Тюмени проверит данные о задержке зарплаты водителям «ковидных бригад»

6 февраля 11:16
Фото: Nashgorod.ru
По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских будет проверена информация о задержке выплат водителям, сотрудничающим с 4-й поликлиникой города Тюмени. Ранее об этой ситуации «Нашему Городу» рассказал один из водителей.
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Тюмень

Возможные меры, которые последуют после проверки, будут ставить своей целью защиту трудовых прав трудовых граждан, сообщает пресс-служба прокуратуры.

«В связи с публикацией в сети Интернет информации о невыплате заработной платы водителям ГАУЗ ТО „Городская поликлиника № 4“ по поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских организована проверка», — написано в релизе.

Напомним, что в редакцию «Нашего Города» обратился водитель по фамилии Бот, который рассказал об отсутствии выплат за трансферные услуги с декабря. Он и его коллеги работают с некоей подрядной организацией, у которой заключен договор с 4-й поликлиникой. Мужчины решили больше не выходить на работу, так как обязательства по договору исполнены, а денег нет.

В пресс-службе департамента здравоохранения области отреагировали, что срок расчетов по контракту 8 февраля, значит нарушений нет.

Прокуратура напомнила, что если ваши трудовые права нарушены, можно звонить по тюменскому номеру горячей линии 27-04-53.

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