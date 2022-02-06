Прокуратура в Тюмени проверит данные о задержке зарплаты водителям «ковидных бригад»

Напомним, что в редакцию «Нашего Города» обратился водитель по фамилии Бот, который рассказал об отсутствии выплат за трансферные услуги с декабря. Он и его коллеги работают с некоей подрядной организацией, у которой заключен договор с 4-й поликлиникой. Мужчины решили больше не выходить на работу, так как обязательства по договору исполнены, а денег нет.