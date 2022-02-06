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Ишимский военкомат стал лучшим в регионе

6 февраля 14:43
Фото: admtyumen.ru
Военком Вадим Лютов рассказал, что за четыре года его учреждение смогло подняться с последнего место на место лидера. Данный военкомат призывает и мобилизует жителей Ишимского, Абатского района и города Ишима.
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Тюмень

Комиссия оценивала работу Лютова и его подопечных по тем направлениям, по которым военный комиссариат должен осуществлять свои функции: призывать подростков на службу в армию, вести учет, встречаться с ветеранами, проводить лекции подрастающему поколению и мобилизовать людей из запаса.

Конкурс начался для Ишима в 2017 году, когда он был среди прочих военкоматов на последнем тринадцатом месте. За последующие году удалось рвануть вперед, в 2020 было второе место, а сейчас победили, сообщили в администрации Ишима.

Несмотря на стереотипы, работа военкомата продолжается круглый год. в конце декабря отправили в войска последних новобранцев, а сразу после праздников начали формировать списки для первичной установке на учет. С 1 апреля начнется весенний призыв и так далее.

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