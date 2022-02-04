Суд оштрафовал тюменца за незаконное хранение наркотиков

Известно, что 29 января текущего года трое тюменцев были задержаны на улице Томская, 92. Один из мужчин выкинул из своей руки неизвестное вещество в пластилине. В нём оказалась марихуана. Обвиняемый пояснил, что приобрёл наркотик для личного пользования.
Илья признал свою вину. Он рассказал, что приехал из Екатеринбурга в гости к другу и они решили заказать себе наркотик.
«Как только пришли координаты, они пошли к месту „закладки“, где и были задержаны», - сообщает пресс-служба.
Суд назначил подсудимому наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 рублей.
Вчера Центральный районный суд признал виновными двух сотрудников полиции за превышение должностных полномочий и незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере.