Суд оштрафовал тюменца за незаконное хранение наркотиков

Известно, что 29 января текущего года трое тюменцев были задержаны на улице Томская, 92. Один из мужчин выкинул из своей руки неизвестное вещество в пластилине. В нём оказалась марихуана. Обвиняемый пояснил, что приобрёл наркотик для личного пользования.