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В Тюменской области за 69 млн рублей продают действующий завод

3 февраля 11:02
Фото: 1Mi
Тюменские власти пытаются продать завод ООО «Биотэкс-групп», данный лот появился в системе торгов «Сбербанк — АСТ».

Предприятие располагается в Ишиме, за него просят 69 млн рублей. Заявки рассмотрят 17 марта.

Стоит отметить, что на территории завода есть гараж, склады и несколько административных зданий. На предприятии работают 42 человека. По данным системы СБИС, в 2020 году его выручка повысилась до 65 млн рублей. На данный момент гендиректор организации — Ермохин Вадим Владимирович.

В сентябре 2021 года завод тоже пытались продать, но покупателей не нашлось.

«Биотэкс-групп» занимается переработкой мяса в муку и гранулы. При этом выделяется неприятный запах, на который часто жаловались ишимцы.

#Новости#Александр Мязин#Экономика
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