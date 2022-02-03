В Тюменской области за 69 млн рублей продают действующий завод

Стоит отметить, что на территории завода есть гараж, склады и несколько административных зданий. На предприятии работают 42 человека. По данным системы СБИС, в 2020 году его выручка повысилась до 65 млн рублей. На данный момент гендиректор организации — Ермохин Вадим Владимирович.