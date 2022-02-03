Тюменцы смогут увидеть временные пункты приема пациентов с ОРВИ на Геопортале

При появлении симптомов ОРВИ или коронавируса каждый тюменец может прийти в кабинеты-фильтры за медицинской помощью. Здесь можно сдать бесплатный тест на COVID-19, при необходимости получить лекарства, узнать уровень кислорода в крови и давление.
Чтобы найти нужный временный пункт, следует зайти на сайт «Геопортал Тюменской области» в раздел «Здравоохранение».
Записываться в такой кабинет предварительно не надо.
Напомним, что кабинет-фильтры (временные пункты) в Тюмени открыты в связи с большой нагрузкой на городские поликлиники. В данный момент в городе работают 13 таких пунктов.
В конце прошлого года департамент информатизации Тюменской области принял участие в форуме Digital Innopolis Days, посвященному цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении, где поделился опытом внедрения технологий искусственного интеллекта в системе здравоохранения. Одна из них - тюменская разработка с технологиями искусственного интеллекта — это диалоговая нейросетевая система «Виртуальный консультант 72». Старт системы был успешно апробирован и отлично показал себя в условиях пандемии в начале 2020 года, когда филиалы МФЦ были закрыты для очного посещения граждан. Благодаря системе жители продолжали получать консультацию по общим вопросам получения госуслуг, а операторы сосредоточились на более сложных обращениях, которые требуют большего внимания
В прошлом году был внедрен модуль «Здравоохранение», и теперь виртуальный помощник ведет запись на прием к врачу, а также записывает жителей на вакцинацию от COVID-19.