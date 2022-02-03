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Тюменцы смогут увидеть временные пункты приема пациентов с ОРВИ на Геопортале

3 февраля 07:03
Фото: Скриншот с сайта "Геопортал Тюменской области"
На Геопортале Тюменской области есть карта с расположением временных пунктов помощи пациентам с ОРВИ, сообщил региональный департамент информатизации.
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Тюмень

При появлении симптомов ОРВИ или коронавируса каждый тюменец может прийти в кабинеты-фильтры за медицинской помощью. Здесь можно сдать бесплатный тест на COVID-19, при необходимости получить лекарства, узнать уровень кислорода в крови и давление.

Чтобы найти нужный временный пункт, следует зайти на сайт «Геопортал Тюменской области» в раздел «Здравоохранение».

Записываться в такой кабинет предварительно не надо.

Напомним, что кабинет-фильтры (временные пункты) в Тюмени открыты в связи с большой нагрузкой на городские поликлиники. В данный момент в городе работают 13 таких пунктов.

В конце прошлого года департамент информатизации Тюменской области принял участие в форуме Digital Innopolis Days, посвященному цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении, где поделился опытом внедрения технологий искусственного интеллекта в системе здравоохранения. Одна из них - тюменская разработка с технологиями искусственного интеллекта — это диалоговая нейросетевая система «Виртуальный консультант 72». Старт системы был успешно апробирован и отлично показал себя в условиях пандемии в начале 2020 года, когда филиалы МФЦ были закрыты для очного посещения граждан. Благодаря системе жители продолжали получать консультацию по общим вопросам получения госуслуг, а операторы сосредоточились на более сложных обращениях, которые требуют большего внимания

В прошлом году был внедрен модуль «Здравоохранение», и теперь виртуальный помощник ведет запись на прием к врачу, а также записывает жителей на вакцинацию от COVID-19.

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#Новости#Школы#Тюмень#Медицинская помощь#Коронавирус#Ульяна Тращакова#Политика
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