Тюменцы смогут увидеть временные пункты приема пациентов с ОРВИ на Геопортале

В конце прошлого года департамент информатизации Тюменской области принял участие в форуме Digital Innopolis Days, посвященному цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении, где поделился опытом внедрения технологий искусственного интеллекта в системе здравоохранения. Одна из них - тюменская разработка с технологиями искусственного интеллекта — это диалоговая нейросетевая система «Виртуальный консультант 72». Старт системы был успешно апробирован и отлично показал себя в условиях пандемии в начале 2020 года, когда филиалы МФЦ были закрыты для очного посещения граждан. Благодаря системе жители продолжали получать консультацию по общим вопросам получения госуслуг, а операторы сосредоточились на более сложных обращениях, которые требуют большего внимания