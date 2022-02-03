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Чиновник из Тюменской области стал кандидатом на пост главы Томской области

3 февраля 09:28
Фото: Официальная страница Владимира Мазура в ВК
Заместитель начальника кремлевского управления по внутренней политике Владимир Мазур рассматривается на пост губернатора Томской области, сообщает новостной портал Лента.ру

Владимир Мазур работает в Управлении по внутренней политике администрации президента с 2020 года, где он курирует тему местного самоуправления. До этого чиновник был вице-губернатором Калужской области.

Напомним, в 2011–2012 годах Владимир Мазур был заместителем главы Тюменской области. В этот период губернатором региона был Владимир Якушев, который ныне является полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе и входит в ближайшее окружение мэра Москвы.

С июня 2020 года по настоящее время является заместителем начальника Управления президента Российской Федерации по внутренней политике.

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