Чиновник из Тюменской области стал кандидатом на пост главы Томской области

Владимир Мазур работает в Управлении по внутренней политике администрации президента с 2020 года, где он курирует тему местного самоуправления. До этого чиновник был вице-губернатором Калужской области.
Напомним, в 2011–2012 годах Владимир Мазур был заместителем главы Тюменской области. В этот период губернатором региона был Владимир Якушев, который ныне является полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе и входит в ближайшее окружение мэра Москвы.
С июня 2020 года по настоящее время является заместителем начальника Управления президента Российской Федерации по внутренней политике.