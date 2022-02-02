В одной из поликлиник Тюмени ограничили плановый прием горожан

В паблике «Типичная Тюмень ЧП» сегодня появилось фото, на котором запечатлено объявление на двери поликлиники № 4.
«Все плановые приемы ограничены в связи с карантином», напечатано на бумаге. Внизу приписка: «приносим свои извинения».
Комментаторы под постом не скрывают своего возмущения.
«Другими словами — хотите жить — идите в частную поликлинику!»пишет одна из тюменок.
Ее поддерживают:
«То-есть если раз в год проверяешься допустим у окулиста, и сейчас пришло очередное время проверки, то ослепни, но не примут»негодует другая.
Напомним, 28 января власти Тюменской области обещали не приостанавливать плановую медпомощь. В крайнем случае — ее перенесут, «но строго по заключению врача».
Сейчас в городе отмечается серьёзный всплеск заболеваемости COVID-19. Число госпитализаций увеличилось до 160 в день, за последние 24 часа в Тюменской области заболели 1 895 человек. При этом смертность от опасной инфекции продолжает снижаться.