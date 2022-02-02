Тюменцы смогут сдать экспресс-тест на ВИЧ и пройти маммографию в ТРЦ

Ежегодно от рака умирает большое количество человек, по прогнозам экспертов смертность от этой болезни будет только увеличиваться. Задача врачей всего мира предотвращать эти страшные цифры. Сделать это можно, прежде всего, ранним выявлением болезни: вовремя обнаружить и правильно лечить. Современная медицина располагает достаточным количеством знаний в борьбе с раком, которые могут снизить факторы риска, усилить профилактику, улучшить диагностику рака, лечение и уход.