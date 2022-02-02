Тюменцы смогут сдать экспресс-тест на ВИЧ и пройти маммографию в ТРЦ

Обновление от 3 февраля: Пресс-служба депздарва сообщает о переносе этой профилактической акции по причине сложной эпидемиологической ситуации в регионе. Мероприятие в «Кристалле» на 4 февраля отменяется.
4 февраля с 10:00 до 14:00 в ТРЦ «Кристалл» (Тюмень, ул. Д. Менделеева, 1, второй этаж, между центральными эскалаторами) тюменцы могут встретиться с врачом-онкологом-маммологом, врачом УЗИ, дерматологом — онкологом. Здесь же можно будет измерить уровень артериального давления, холестерина, узнать свой биологический возраст.
В передвижных мобильных установках на стоянке перед входом в ТРЦ «Кристалл» можно будет пройти маммографию и сделать экспресс-тест на ВИЧ.
Эти мероприятия приурочены ко Всемирному дню борьбы с раком.
Еще 4 февраля начнется челлендж медицинских сестер Тюменской области «Мы можем, я могу». По условиям акции, в течение месяца, начиная с 4 февраля, любая медицинская сестра Тюменской области, заподозрив у своего пациента онкологическое новообразование кожи, может сделать фотографию этого образования и направить на специальную электронную почту акции.
Далее снимками займется врач-онколог «Медицинского города».
В прошлом году медицинские сестры собрали более 1000 снимков родинок, в 16 случаях благодаря этой акции у пациентов был выявлен рак кожи, причем в большинстве случаев это были заболевания на ранних стадиях.
5 февраля в Медицинском городе устроят День специализированного приема пациентов с подозрениями на злокачественные новообразования кожи.
Ежегодно от рака умирает большое количество человек, по прогнозам экспертов смертность от этой болезни будет только увеличиваться. Задача врачей всего мира предотвращать эти страшные цифры. Сделать это можно, прежде всего, ранним выявлением болезни: вовремя обнаружить и правильно лечить. Современная медицина располагает достаточным количеством знаний в борьбе с раком, которые могут снизить факторы риска, усилить профилактику, улучшить диагностику рака, лечение и уход.