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Аварийное отключение в Тюмени 1 февраля

2 февраля 09:23
Фото: АО "СУЭНКО"
В 17.51 час., 1 февраля произошло аварийное отключение на воздушной линии 110 кВ, принадлежащей ПАО «Россети-Тюмень». Были обесточены часть заречных микрорайонов Тюмени и социальные объекты, расположенные на данной территории. Всего 18 000 потребителей АО СУЭНКО.

В АО СУЭНКО был организован оперативный штаб на базе филиала ТГЭС под руководством директора компании Анучина Д.И. По ситуации незамедлительно проинформированы Правительство Тюменской области, региональный штаб, САЦ Минэнерго, ЦУКС МЧС, Тюменское РДУ и ЕДДС.

Для осуществления подключения потребителей по резервным схемам задействованы 13 аварийных бригад, 18 единиц техники компании, 5 резервных источников электроснабжения. Для восстановления электроснабжения АО «СУЭНКО» на значимые социальные объекты-ЖКХ, медицины и пр., были незамедлительно направлены дизельгенераторные установки. 26 ТП/РП были перезапитаны собственными силами.

В контакт-центр СУЭНКО до устранения последствий аварийной ситуации дополнительно выведены 12 сотрудников. За 1 февраля специалисты обработали 668 входящих звонков.

После оперативных действий энергетиков все потребители были запитаны в 20.09 час.

Справка о компании:

«Сибирско-Уральская энергетическая компания» - межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей, входит в группу компаний ООО «Корпорация СТС». Филиалы компании действуют в городах Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске и во всех 24 районах Зауралья.

В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более 40 тысяч км., на балансе находится почти 11 000 объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц составляет более 196 тыс. у.е.

В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения компания обслуживает в общей сложности более 1 тысячи км сетей, 18 водозаборов, 147 котельных, 9 водоочистных сооружений, 3 очистных сооружения канализации.

Компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. В г. Тюмени установлено 7 электрозарядных станций, в корпоративном парке 3 электромобиля.

Сейчас в СУЭНКО работает более 4500 человек.

#Новости#СУЭНКО#Валерия Карашлийска#Город
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