Аварийное отключение в Тюмени 1 февраля

Для осуществления подключения потребителей по резервным схемам задействованы 13 аварийных бригад, 18 единиц техники компании, 5 резервных источников электроснабжения. Для восстановления электроснабжения АО «СУЭНКО» на значимые социальные объекты-ЖКХ, медицины и пр., были незамедлительно направлены дизельгенераторные установки. 26 ТП/РП были перезапитаны собственными силами.