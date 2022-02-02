Аварийное отключение в Тюмени 1 февраля

В АО СУЭНКО был организован оперативный штаб на базе филиала ТГЭС под руководством директора компании Анучина Д.И. По ситуации незамедлительно проинформированы Правительство Тюменской области, региональный штаб, САЦ Минэнерго, ЦУКС МЧС, Тюменское РДУ и ЕДДС.
Для осуществления подключения потребителей по резервным схемам задействованы 13 аварийных бригад, 18 единиц техники компании, 5 резервных источников электроснабжения. Для восстановления электроснабжения АО «СУЭНКО» на значимые социальные объекты-ЖКХ, медицины и пр., были незамедлительно направлены дизельгенераторные установки. 26 ТП/РП были перезапитаны собственными силами.
В контакт-центр СУЭНКО до устранения последствий аварийной ситуации дополнительно выведены 12 сотрудников. За 1 февраля специалисты обработали 668 входящих звонков.
После оперативных действий энергетиков все потребители были запитаны в 20.09 час.
Справка о компании:
«Сибирско-Уральская энергетическая компания» - межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей, входит в группу компаний ООО «Корпорация СТС». Филиалы компании действуют в городах Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске и во всех 24 районах Зауралья.
В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более 40 тысяч км., на балансе находится почти 11 000 объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц составляет более 196 тыс. у.е.
В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения компания обслуживает в общей сложности более 1 тысячи км сетей, 18 водозаборов, 147 котельных, 9 водоочистных сооружений, 3 очистных сооружения канализации.
Компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. В г. Тюмени установлено 7 электрозарядных станций, в корпоративном парке 3 электромобиля.
Сейчас в СУЭНКО работает более 4500 человек.