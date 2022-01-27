Дачная амнистия 2022. Тюменцам рассказали, как упрощенно зарегистрировать дом

Закон о «дачной амнистии», или в официальном варианте Федеральный закон от 30.06.2006 N 93-ФЗ (ред. от 30.04.2021) был обусловлен тем, что гражданам нужно было предоставить возможность более оперативного, простого порядка оформления своих прав. В первую очередь — право собственности на ту недвижимость, на то имущество, которое перешло к ним или будет у них еще появляться, говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области Ткаченко.
Дачная амнистия дает право собственности на земельные участки, на постройки, расположенные на нем (бани, сараи — постройки хозяйственного назначения), на дома, построенные на этом участке.
Все эти объекты называются недвижимым имуществом потому, что они не могут быть перенесены без нанесения вреда и имеют прочную связь с землей — это важное общее условие для всех объектов недвижимого имущества, объясняет Игорь Ткаченко.
Чтобы понять, подходит ли ваш объект под недвижимое имущество, необходимо обратиться к кадастровым инженерам, которые устанавливают это и дают свое профессиональное заключение.
«Дачная амнистия» идет с 2006 года и постоянно продлевается, чтобы все жители могли зарегистрировать свою недвижимость, оставшуюся у них с советских времен, и вновь созданную, которая строится сейчас.
«В данное время действует и упрощенный порядок регистрации прав на недвижимое имущество. Например, если вы сейчас будете строить дом, вам не нужно будет обращаться в уполномоченные органы за получением разрешения на строительство с тем, чтобы уведомлять о планировании начала строительства»,говорит заместитель руководителя регионального Управления Росреестра.
По новым условиям можно сразу приступать к строительству. И в последующем, по его завершению, подготавливать информацию о характеристиках построенного имущества и обращаться за регистрацией прав. По словам Ткаченко, в этом и заключается необходимость в продлении этого закона.
Упрощенность законодательства в этом вопросе в том, что не понадобится предоставлять на регистрацию каких-либо документов и совершать каких-то дополнительных действий, подчеркнул он.
Именно для самой регистрации прав, для того, чтобы гражданин мог продавать, дарить, передавать по наследству, это не требуется, ты можешь обращаться с одним документом, который составлен специально уполномоченным лицом — кадастровым инженером. В этом суть упрощенного порядка регистрации прав,добавил Ткаченко.
Если права на землю есть, то не нужно предоставлять документы о том, что вам этот земельный участок принадлежит, так как в реестр недвижимости внесены эти сведения.