Дачная амнистия 2022. Тюменцам рассказали, как упрощенно зарегистрировать дом

Закон о «дачной амнистии», или в официальном варианте Федеральный закон от 30.06.2006 N 93-ФЗ (ред. от 30.04.2021) был обусловлен тем, что гражданам нужно было предоставить возможность более оперативного, простого порядка оформления своих прав. В первую очередь — право собственности на ту недвижимость, на то имущество, которое перешло к ним или будет у них еще появляться, говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области Ткаченко.