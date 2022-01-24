Детский омбудсмен сообщила об убитой семье в Омске

Posted 24 января 2022,, 14:35
Published 24 января 2022,, 14:35
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Степкина отметила, что в рамках ст. 425 УПК РФ, для несовершеннолетних предоставлены услуги адвоката и психолога. Сейчас подростки находятся в СИЗО, где их вправе посетить омбудсмен. Об этом пишет news.ru.
О тройном убийстве стало известно утром 22 января. Неизвестный ворвался в дом и зарезал 38-летнего мужчину, его 35-летнюю сожительницу и ее 10-летнюю дочь.
По словам следственного комитета, 17-летний парень проник в дом в 2 часа ночи 22 января и убил взрослых, а затем девочку с заболеванием опорно-двигательного аппарата. За десятилетней девочкой не хотела ухаживать 14-летняя подозреваемая.
После убийства, подозреваемая забрала своего шестилетнего брата и пошла к соседям, где рассказала, что в дом проник неизвестный и убил родителей. Она составила фальшивый фоторобот. В ходе следствия специалисты подтвердили, что девушка лжет, после чего она и ее друг признались в содеянном.