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Posted 24 января 2022,, 14:35

Published 24 января 2022,, 14:35

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Детский омбудсмен сообщила об убитой семье в Омске

Детский омбудсмен сообщила об убитой семье в Омске

24 января 2022, 14:35
Фото: Медиахолдинг1Mi
Региональный детский омбудсмен Елизавета Степкина сообщила, что в Омске 22 января была убита семья из трех человек. По словам знакомых погибших, семья не числилась неблагополучной и не состояла на учете в полиции и органах опеки. В ходе расследования задержали 14-летнюю дочь убитой и ее 17-летнего друга.

Степкина отметила, что в рамках ст. 425 УПК РФ, для несовершеннолетних предоставлены услуги адвоката и психолога. Сейчас подростки находятся в СИЗО, где их вправе посетить омбудсмен. Об этом пишет news.ru.

О тройном убийстве стало известно утром 22 января. Неизвестный ворвался в дом и зарезал 38-летнего мужчину, его 35-летнюю сожительницу и ее 10-летнюю дочь.

По словам следственного комитета, 17-летний парень проник в дом в 2 часа ночи 22 января и убил взрослых, а затем девочку с заболеванием опорно-двигательного аппарата. За десятилетней девочкой не хотела ухаживать 14-летняя подозреваемая.

После убийства, подозреваемая забрала своего шестилетнего брата и пошла к соседям, где рассказала, что в дом проник неизвестный и убил родителей. Она составила фальшивый фоторобот. В ходе следствия специалисты подтвердили, что девушка лжет, после чего она и ее друг признались в содеянном.

#Марина Колодкина#Происшествия#Новости
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