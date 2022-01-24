Детский омбудсмен сообщила об убитой семье в Омске

После убийства, подозреваемая забрала своего шестилетнего брата и пошла к соседям, где рассказала, что в дом проник неизвестный и убил родителей. Она составила фальшивый фоторобот. В ходе следствия специалисты подтвердили, что девушка лжет, после чего она и ее друг признались в содеянном.