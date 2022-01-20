В Тюменской области грабитель влез в окно магазина за деньгами и сигаретами

Posted 20 января 2022,, 12:31
Published 20 января 2022,, 12:31
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
В руках у полицейских оказался ранее судимый местный житель 2000 года рождения. Парень признал вину.
По словам фигуранта дела, проходя мимо торговой точки, он решил украсть из нее деньги и товары. В помещение гражданин проник через окно. Он попытался похитить сигареты и более 12 000 рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы. Ведется следствие.