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Posted 20 января 2022,, 12:31

Published 20 января 2022,, 12:31

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Тюменской области грабитель влез в окно магазина за деньгами и сигаретами

20 января 2022, 12:31
В городе Ишим молодой человек незаконно пробрался в один из продуктовых магазинов.

Подозреваемого задержали на месте преступления. Об этом информирует «КП-Тюмень».

В руках у полицейских оказался ранее судимый местный житель 2000 года рождения. Парень признал вину.

По словам фигуранта дела, проходя мимо торговой точки, он решил украсть из нее деньги и товары. В помещение гражданин проник через окно. Он попытался похитить сигареты и более 12 000 рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы. Ведется следствие.

#Юлия Кононенко#Происшествия#Новости
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