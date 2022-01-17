Российские социологи дали оценки перспективам коронавирусных протестов

Posted 17 января 2022,, 15:07
Published 17 января 2022,, 15:07
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Социологи АСК полагают, что россияне будут воздерживаться от активного выражения своего негодования из-за коронавирусных ограничений. Для принятия решения о введении полноценного локдауна власть не обладает сегодня ни психологическими, ни физическими ресурсами, пишет сайт NEWS.ru. Это следует из доклада аналитиков на тему «Коронавирус как фактор внутренней политики. 2-й год российской власти в режиме „повышенной готовности“».
Говоря о темпах распространения коронавирусной инфекции, эксперты назвали их стабильными и предсказуемыми.
«Поэтому ввод более строгих ограничений не требуется, так как не вызовет ничего, кроме социального раздражения», — подчеркнули авторы доклада.
Кроме того, российское правительство не объявляет о жестких мерах из-за выявления нового штамма — «омикрона». Ему свойственно протекать в более легкой форме и замещать все прочие мутации коронавируса, отметили специалисты.
В 2022 году Российская Федерация успешно выйдет на нужный показатель вакцинации против COVID-19, считают социологи АСК. Они указали на мировую тенденцию к восстановлению экономики и на непрозрачную методику определения коллективного иммунитета.
Между тем, QR-коды в нашей стране продолжат внедрять, убеждены специалисты АСК. Таким образом, речь будет идти о повышении степени влияния противников вакцинации. Они предпочтут, вероятно, более ожесточенную риторику, и начнут использовать такие слова как «фашизм», «геноцид», «сегрегация» и «чипизация».
По сути, это — коллективная сублимация недовольства граждан социальной политикой и общественно-политическим строем, а также формированием сословного общества, подытожили авторы доклада.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее выступила с заявлением о том, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился в Москве и Подмосковье, в Чечне и Белгородской области, а также в Ненецком автономном округе. Однако, в некоторых субъектах РФ уровень коллективного иммунитета за минувшие пять суток улучшился до показателя в 63,7 процента. В Севастополе, Карелии, Чукотском автономном округе и Санкт-Петербурге он превышает в настоящее время 80-процентную отметку.