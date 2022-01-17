Российские социологи дали оценки перспективам коронавирусных протестов

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее выступила с заявлением о том, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился в Москве и Подмосковье, в Чечне и Белгородской области, а также в Ненецком автономном округе. Однако, в некоторых субъектах РФ уровень коллективного иммунитета за минувшие пять суток улучшился до показателя в 63,7 процента. В Севастополе, Карелии, Чукотском автономном округе и Санкт-Петербурге он превышает в настоящее время 80-процентную отметку.