Какая погода ожидает тюменцев до конца января

На юге Тюменской области - в Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске и Тобольске - температурный режим также будет в пределах нормы: температура не опустится ниже -18°C и не поднимется выше -3°C. В связи с этим учебные занятия в школах города Тюмени по климатическим условиям не отменяются.