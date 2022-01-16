Какая погода ожидает тюменцев до конца января

Ближайшие две недели, с 17 по 31 января, погода в Тюмени обещает быть комфортной: на этой неделе температура будет варьироваться в пределах от -8°C до -11°C днем. И от -8°C до -14°C ночью.
Начиная с 24 по 26 января ожидается потепление до -6°C... -7°C градусов. Затем небольшое похолодание до -16°C...-18°C – с 27 по 29 января.
За исключением сегодняшнего дня, сильных снегопадов не прогнозируется, поэтому мы советуем вам обязательно гулять на улице. Пребывание на свежем воздухе укрепляет здоровье и повышает иммунитет, разгружает нервную систему и усиливает обмен веществ.
На юге Тюменской области - в Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске и Тобольске - температурный режим также будет в пределах нормы: температура не опустится ниже -18°C и не поднимется выше -3°C. В связи с этим учебные занятия в школах города Тюмени по климатическим условиям не отменяются.
Напомним, что сегодня - 17 января, по прогнозам Тюменского гидрометцентра, ожидается снег, метель, местами усиление ветра до 16–21 метра в секунду. Погода в течение дня будет меняться.