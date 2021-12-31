В уходящем году тюменцы изучали английский язык больше обычного

— Участников среднего уровня и выше привлекает формат наших традиционных разговорных челленджей. В этом году у нас их было три, один из них закончился буквально на днях. Особенность этих разговорных марафонов в их краткосрочности (7-10 дней) и дедлайнах для выполнения ежедневных разговорных заданий. Дедлайны необходимо соблюдать, чтобы остаться в проекте. По меткому замечанию одной из участниц, данный тариф был назван «с мотивацией» и наиболее популярен среди участников.