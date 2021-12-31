В уходящем году тюменцы изучали английский язык больше обычного

Заканчивается 2021 год, и редакция «Нашего города» подводит итоги — и делает это вместе с собеседником. Сегодня им стала онлайн-преподаватель по английскому языку для взрослых Екатерина Кушнир.
О специфике обучения языку зрелого поколения, авторском проекте Mindful English и международном разговорном онлайн-клубе ME-CLUB — в нашем интервью с Екатериной.
— Екатерина, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите немного о себе.
— В преподавании английского я уже 22 года, шесть из которых работаю исключительно со взрослыми онлайн. В моей профессии для меня важно помогать людям приобретать желаемый навык как можно быстрее. Поэтому я постоянно повышаю свою квалификацию, изучаю и использую на своих занятиях самые современные подходы в обучении, существующие на данный момент.
— Можно о них чуть поподробнее?
— Да, конечно. В настоящее время я реализую подход language leading approach (ведение сквозь язык), предложенный Ольгой Филатовой, руководителем Пражского языкового центра, ведущим специалистом по обучению взрослых.
Главное отличие подхода — понимание и принятие взрослого ученика со всеми видимыми и невидимыми особенностями его личности, а также прошлого учебного опыта. Ведь каждый взрослый приходит на занятия со своим образовательным и эмоциональным «багажом», который во многом и определяет успешность достижения цели.
Ключевыми идеями данного подхода являются: выявление истинной мотивации, отход от стандартного планирования курса, фокус на ученике и его запросе, в работе используется микс методик, а также регулярный «тюнинг» учебного процесса.
Исходя из моего опыта, такой комплексный подход, адаптированный под каждого конкретного ученика с учетом его прошлого учебного опыта, личностных особенностей и целей, оказывается максимально эффективным и результативным.
— А что такое языковой коучинг?
— Как отмечает известный полиглот, Дмитрий Петров, изучение языка — это на 50% психология (а может, даже больше) и на 50% непосредственно изучение самого языка.
Так вот, техники языкового коучинга имеют дело именно с неязыковой стороной учебного процесса. Работа с мотивацией, ложными убеждениями, страхами, завышенными ожиданиями и т. д. — это то, что часто тормозит достижение целей и требует корректировки в первую очередь.
Именно поэтому и появился мой проект Mindful English (осознанный английский), в рамках которого я делюсь полезными советами и рекомендациями как изучать иностранный язык осознанно, а значит эффективно.
— А какие наиболее типичные ложные убеждения существуют у взрослых?
На самом деле их много, перечислю наиболее частые: у меня нет способностей к языкам; выучить язык можно только заграницей; если я буду говорить с ошибками, надо мной будут смеяться; для того, чтобы заговорить, надо активно учить новые слова и штудировать грамматику и т. д.
На самом деле, для того, чтобы заговорить на английском, необходимо много практики, поэтому вторым направлением проекта является создание пространства для общения на любом уровне владения языка, причем в разных форматах, чтобы каждый мог найти подходящий для себя.
— Расскажите о них, пожалуйста, поподробнее.
— Для начинающих в этом году прошел курс 10 facts about me (10 фактов обо мне), в рамках которого участники получали небольшие ежедневные задания с ответами на наиболее типичные вопросы и полезными устойчивыми фразами.
Я как организатор курса давала обратную связь, а в конце каждой недели мы встречались онлайн, чтобы закрепить пройденный материал в режиме реального времени. Курс получил очень положительную обратную связь, и мы его обязательно повторим в будущем году.
— А что вы можете предложить для среднего уровня?
— Участников среднего уровня и выше привлекает формат наших традиционных разговорных челленджей. В этом году у нас их было три, один из них закончился буквально на днях. Особенность этих разговорных марафонов в их краткосрочности (7-10 дней) и дедлайнах для выполнения ежедневных разговорных заданий. Дедлайны необходимо соблюдать, чтобы остаться в проекте. По меткому замечанию одной из участниц, данный тариф был назван «с мотивацией» и наиболее популярен среди участников.
Также есть тарифы без вылета, включающие мою обратную связь, — это для тех, кто хочет поработать не только над беглостью, но и над правильностью речи.
Как и в предыдущем формате, один или два раза за марафон мы встречаемся онлайн для дополнительной языковой практики.
— А что у вас есть для высоких уровней?
— Тем, кто хотел бы поддержать и улучшить имеющийся уровень, нам тоже есть что предложить. В прошлом году у нас появился разговорный онлайн-клуб для высоких уровней, и он постоянно прирастает новыми участниками по всему миру.
Отличительная черта этого проекта — оригинальный формат общения. Основная часть встречи представляет собой SPEED MEETINGS (смена языкового партнера каждые 15-20 минут). Таким образом, вы получаете час-полтора активного общения с разными собеседниками, что, несомненно, дает мощный положительный эффект для совершенствования вашего разговорного навыка.
Одна из причин, почему многие избегают принимать участие в разговорных клубах, в том, что время говорения при большом количестве участников стремиться к нулю. В нашем клубе — это исключено.
А еще, благодаря интернациональному составу его участников (у нас в клубе есть как носители языка из США, так и жители таких стран, как Ирландия, Италия, Чили, Индонезия, Египет, Украина, Белоруссия) и его разновозрастности (21-60+) общение приобретает крайне увлекательный характер благодаря обмену языковым, культурным и жизненным опытом его участников.
Многие отмечают очень комфортную и дружескую атмосферу клуба. Наше общение не заканчивается с окончанием встречи, а продолжается в чате Telegram, где у участников есть возможность обмениваться полезными ссылками для изучения языка, делиться фото и видео интересных событий, задавать вопросы.
— А где вы находите участников для вашего клуба из других стран?
— Часто люди приходят по рекомендации. Есть несколько человек, с которыми я познакомилась на сайтах по языковому обмену и пригласила их в наш клуб. Кстати, это еще одна универсальная возможность языковой практики с интересными собеседниками, причем совершенно бесплатная.
И именно поэтому в этом году к еще одному направлению работы клуба добавился проект по языковому обмену. Осенью в рамках Mindful English Talks (серии онлайн встреч на актуальные для подписчиков темы) я делилась своим опытом использования этого формата, рассказывала о важности заполнения профиля и о наиболее типичных ошибках, которые не дают использовать этот формат на все сто.
Был даже организован поддерживающий чат, где все желающие могли познакомиться с особенностями разных приложений, написать первый пост, начать общаться с собеседниками из других стран.
— У вас получился очень интенсивный и разнообразный год. Поздравляем. А что дальше? Каковы планы проекта «Mindful English» на год 2022?
— Вы знаете, в клубе есть еще традиция. В конце года я провожу анкетирование для своих подписчиков, чтобы узнать, что актуально для них в настоящий момент.
Большинство принявших участие в анкетировании этого декабря высказались за формат разговорных клубов по уровням. Также были и те, кому интересно продолжить общаться на тему преодоления неязыковых трудностей в формате живых эфиров. Однозначно сохранится формат краткосрочных интенсивов, имеющих большую популярность.
Из нового в планах — организация фокусной работы по запросу (на расширение словарного запаса, отработки грамматики, совершенствования навыков восприятия англоязычной речи на слух) в мини-группах (2-4 человека) и открытые уроки.
Для тех, кто предпочитает работать самостоятельно, но при этом нуждается в помощи выстраивания индивидуальной языковой траектории и обратной связи, можно будет воспользоваться форматом менторинга. В его рамках предусмотрены встречи от 1 до 4 раз в месяц для того, чтобы скорректировать направление движения в языке и дополнительно отработать изученный материал.
Также я продолжу индивидуальную работу с теми, кто выбирает точечное решение своих задач в формате различной длительности (от 15 минут) и интенсивности.
— Что бы вы хотели посоветовать тем нашим читателям, которые планируют включить пункт «выучить английский язык» в свои новогодние обещания, чтобы его выполнить?
— Прежде всего, честно ответить себе на вопрос «зачем вам нужен английский язык». Потому что тот, кто знает ЗАЧЕМ, всегда найдет КАК. А тех, кто определился со своей целью и находится в поисках подходящих форматов и поддерживающей атмосферы, кто хочет идти по этому пути осознанно, а значит, не теряя драгоценного времени и денег, приглашаю в проект Mindful English.
Поверьте, сейчас очень многое изменилось в изучении иностранных языков. Существует огромное количество самых разнообразных форматов, среди которых обязательно найдется тот, который будет эффективным именно для вас. Ведь вершины можно достичь разными путями и выбор этих путей сейчас огромен.
От всей души желаю успехов в реализации ваших планов и достижения целей в новом году. Ведь именно это придает смысл нашей жизни и делает нас счастливыми!
Контакты:
Екатерина Кушнир
+79829347567 (WhatsApp, Viber, Telegram)
@enkushnir (VK)
@en_kushnir (Instagram)
@en_kushnir (Telegram)
Mindful English Club
@mindful_english_club (VK, Telegram, Instagram)