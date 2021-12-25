Самые громкие ДТП в Тюменской области 2021 года

Расследовать его будут в Главном следственном управлении СК России в Москве. Председатель Следственного комитета РФ взял расследование на контроль. На данный момент Павел Шадрин находится в СИЗО. Там он пробудет до 23 января 2022 году. Статья предусматривает наказание — от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. Мужчину уволили из органов по отрицательным мотивам.