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Самые громкие ДТП в Тюменской области 2021 года

25 декабря 2021, 03:07
Фото: «Наш Город»
В текущем году в регионе произошло несколько страшных дорожных аварий. В некоторых погибли люди, водителей арестовали, а часть из них были привлечены к уголовной ответственности.
Сюжет
Тюмень

ДТП со следователем: 2 погибших

Одно из самых громких дорожно-транспортных происшествий в 2021 году — авария с участием майора регионального Следственного комитета Павла Шадрина. Ночью 24 ноября мужчина сел пьяным за руль, набрал высокую скорость, а на улице Федюнинского сбил двух дорожных рабочих, убирающих снег.

В результате ДТП дорожников буквально разорвало на части, их тела разлетелись на десятки метров по проезжей части. Сам Шадрин за медицинской помощью не обращался. За аварию с двумя погибшими в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Расследовать его будут в Главном следственном управлении СК России в Москве. Председатель Следственного комитета РФ взял расследование на контроль. На данный момент Павел Шадрин находится в СИЗО. Там он пробудет до 23 января 2022 году. Статья предусматривает наказание — от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. Мужчину уволили из органов по отрицательным мотивам.

Сгоревшая газель: 2 погибших

Еще одна страшная трагедия случилась этим летом, 19 июля. На улице Республике Газель врезалась в автобус 11-го маршрута, после чего загорелась. На момент ДТП в Газели находились 5 человек, в том числе один ребенок — 5-летняя девочка. После удара её выбросило из автомобиля, у малышки тяжелые травмы.

Из горящего транспорта не смогли выбраться два человека. 31-летняя женщина, мама девочки, и мужчина, не являвшийся родственником ребенка, сгорели заживо. Водитель и еще один пассажир спаслись — их доставили в больницу с травмами ног и другими повреждениями.

Позже выяснилось, что 33-летний водитель Газели Владимир Шипачев был сильно пьян. У него взяли кровь для анализа — 2,28 грамм алкоголя на литр крови. В темное время суток он не заметил поворачивающий автобус и столкнулся с ним. Кроме того, в машине стояло незарегистрированное газобаллонное оборудование.

Мужчину уже лишали прав за пьяную езду в 2020 году. В июне этого года ему на 2 года запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. На сегодняшний день уголовное дело в отношении пьяного водителя еще рассматривается. Следующее заседание назначено на 28 декабря.

Пьяное ДТП: погиб ребенок

Эта трагедия произошла в начале 2021 года: 17 февраля мужчина на Volkswagen Polo двигался по улице Избышева. Он сбил 7-летнюю девочку, которая переходила дорогу. Школьницу доставили в больницу, но, к сожалению, из-за полученных травм ребенок скончался.

Во время происшествия 51-летний водитель находился в состоянии наркотического опьянения, а после наезда на пешехода он скрылся с места аварии. У автомобиля были неисправны световые приборы. Мужчина жил в Тюмени без регистрации.

В отношении виновника смертельного ДТП возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения. Свою вину он признал. В октябре суд вынес приговор — 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, на 3 года запрет на деятельность, связанную с управлением транспортом.

Сбил семью: погиб ребенок

Еще одно ДТП в Тюмени обернулось трагедией. 18 сентября на перекрестке улиц Холодильной и Малыгина водитель Volkswagen не пропустил второго участника движения на KIA. В результате столкновения второй автомобиль отбросило в семью.

Отец, беременная мать, 3-летняя дочь (находилась в коляске) и 6-летняя дочь на самокате стояли около пешеходного перехода и ждали, пока загорится зеленый сигнал светофора. Сильнее всего пострадала 6-летняя девочка. На следующий день она скончалась в больнице от полученных травм.

Мужчина не пострадал, а его беременная жена и младший ребенок получили легкие травмы, их госпитализировали.

Массовое ДТП около «Галереи Вояж»: 6 пострадавших

Также этим летом на мосту около ТРЦ «Галерея Вояж» случилось массовая авария, в которой столкнулись пять автомобилей, один из них сгорел. В результате 6 человек были травмированы. К счастью, все остались живы, но двое пострадавших получили тяжкий вред здоровью.

29 августа Ильдар Шафигуллин, находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем BMW X5. Мужчина потерял контроль над машиной и врезался в Hyundai Solaris, который перевернулся на крышу. После столкновения виновник аварии выехал на встречку, где врезался еще в 3 автомобиля — один из них загорелся.

Состояние одного из пострадавших врачи оценивали как крайне тяжелое. Ему провели экстренную операцию по медицинским показаниям — выполнили протезирование нисходящего грудного отдела аорты. Еще два человека некоторое время проходили лечение в травматологическом отделении.

В отношении Ильдара Шафигуллина возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения. Материалы дела передали в суд, итоговое решение было вынесено только 23 декабря.

Мужчина полностью признал вину.Суд назначил ему 3 года лишения свободы в колонии-поселении, а также на 2 года запретил заниматься тем, что связано с управлением автомобилем.

#Аналитика#Тюмень#Анна Доронина
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