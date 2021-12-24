Очередной скандал с тюменским КШП: родители недовольны ассортиментом и качеством еды

Школа № 7 корпус 2 находится на улице Энергетиков, 36. Услуги по обеспечению питанием оказывает «Комбинат школьного питания «Центральный». Родители могут выбрать из четырех вариантов питания — одноразовое, двухразовое, трехразовое и четырехразовое. От этого и зависит цена питания.
В одноразовое обычное питание входит горячий завтрак за 67 или 77 рублей, либо обед за 87 рублей. Двухразовое питание представляет собой горячий завтрак и обед за 167 рублей или обед и полдник за 137 рублей.
Трехразовое питание — горячий завтрак, обед, полдник за 217 рублей; обед, полдник, ужин за 217 рублей или горячий завтрак, обед, ужин за 247 рублей. Четырехразовое питание — горячий завтрак, обед, полдник, ужин за 297 рублей. Также ребенок может питаться со шведского стола за 97 рублей.
На завтрак ребятам дают творожную запеканку, кашу или омлет напиток, хлеб и фрукт, на обед — различные супы, мясо или рыбу с гарниром, свежие овощи, напиток и хлеб. Ознакомиться с меню тюменцы могут на сайте школы.
О школьном питании родители узнают и в процессе разговора с детьми. Здесь все не так красочно, как по документам. Например, в одном из родительских чатов обсуждали, что давали ребятам на полдник.
«Вчера были апельсин, киндер и пирожное „Барни“. Что-нибудь из этого дети принесли домой?»спросила мама одного из первоклассников.
В ответ сразу четыре человека ответили, что ничего из перечисленного дети домой не приносили. Еще один родитель рассказал, что вместо питания школьнику выдали упаковку фруктового джема и яблоко.
Юлия М. в социальных сетях написала, что её ребенок ходит в третий класс этой школы, и тоже жалуется на организацию питания. Говорит маме, что сотрудники столовой оставляют мало времени на прием пищи — накрывают на стол невовремя, из-за чего дети не успевают доедать.
Кроме того, по словам тюменки, некоторые учителя не разрешают забирать из столовой фрукты, йогурты, печенье, которые ребята не съели. Учитель проверяет школьников у двери класса, а если они что-то принесли, то заставляет выбрасывать в мусор. Даже если яблоко не откушено, а йогурт закрыт.
«Наш Город» связался с представителями школы № 7 корпуса 2. Сотрудница образовательного учреждения объяснила, как организовано питание в школе и как оно контролируется.
«В школе № 7 режим питания ступенчатый, по 3-4 класса в связи с противоэпидемическими требованиями. Дети питаются каждую перемену, и перед каждым приемом пищи проводится бракераж. Все данные заносятся в журнал бракеражного контроля»,уточнили в учреждении.
По словам собеседницы, специально для контроля школьного питания была образована бракеражная комиссия. В её состав входит заместитель директора, представитель профсоюзной организации и представитель родительской общественности по согласованию.
Также на сайте школы размещено положение о родительском контроле. Согласно этому документу, любой родитель, у которого возникли вопросы к питанию ребенка во время уроков, может по согласованию прийти в школу и самостоятельно проверить, как организовано питание, соблюдаются ли санитарные требования, нравится ли детям еда.
В социальных сетях местная жительница опубликовала видео, на котором в вечернее время к воротам школы подъезжает автомобиль, из здания выносят ящики и грузят их в багажник. Женщина прокомментировала, что это одна из работниц столовой выносит отходы и оставшиеся продукты.
«Директор школы № 7/2 запретил открывать ворота после 5 часов вечера. Заезжают, грузят. Видимо, слова директора — не закон. Что выносят оттуда после ухода работников — неизвестно. Охранники еще и грузить помогают»,объяснила горожанка.
Со слов автора поста, это не единственная проблема на школьной кухне. Она уточнила, что бывают истекшие сроки годности йогуртов и сметаны, хлеб заказывается, но на столах не появляется. Дети говорят, что еда либо пересоленая, либо горелая.
В связи с этими фактами прокуратура Тюменской области, по поручению прокурора Владислава Московских, организовала проверку «Комбината школьного питания «Центральный». Специалисты после надзорных мероприятий оценят действия КПШ и администрации школы. Если будут выявлены нарушения, то прокуратура примет меры реагирования.
«Наш Город» связался с мамой одного из учащихся школы. Она сообщила, что звонила в департамент образования, но проблему начали решать внутри школы.
«Сегодня на связь вышел директор школы, предложила решить все вопросы с ней. Она прояснила, что родители могут обращаться в КШП „Центральный“ через руководство школы — отправлять письма на электронную почту, и директор их перенаправит. Предложила личные встречи с родителями — по вторникам с 14 часов, но не более 3-х человек из-за ковида»,рассказала тюменка.
По словам тюменки такое решение ее, как мамы школьника, удовлетворяет. Большинство родителей в Тюмени обмениваются информацией о жизни школьников в родительских чатах и даже размеры порций в школьных столовых становятся предметом обсуждения тысяч родителей — скрыть проблемы все равно не получится.