Очередной скандал с тюменским КШП: родители недовольны ассортиментом и качеством еды

Юлия М. в социальных сетях написала, что её ребенок ходит в третий класс этой школы, и тоже жалуется на организацию питания. Говорит маме, что сотрудники столовой оставляют мало времени на прием пищи — накрывают на стол невовремя, из-за чего дети не успевают доедать.