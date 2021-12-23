Виновника массового ДТП с пострадавшими на «Стреле» в Тюмени лишили свободы на 3 года

В конце лета текущего года мужчина сел за руль «BMW X5» в нетрезвом состоянии. В результате он не смог справиться с управлением и допустил столкновение с «Hyundai Solaris», который двигался в том же направлении. От удара легковушка опрокинулась, а внедорожник выбросило на встречку, где снова произошло столкновение с ещё 3-мя машинами. Одна из них загорелась.
«В массовом дорожном происшествии пострадали трое — двое получили тяжкий вред здоровью и один — средней тяжести», — следует из материалом уголовного дела.
Суд признал водителя «BMW» виновным по статье 264.2 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершённое в состоянии опьянения».