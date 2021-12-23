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Виновника массового ДТП с пострадавшими на «Стреле» в Тюмени лишили свободы на 3 года

23 декабря 2021, 07:26
Фото: Прокуратура Тюменской области
Виновника массового ДТП с пострадавшими на «Стреле» в Тюмени лишили свободы
Калининский районный суд Тюмени отправил 37-летнего виновника массового ДТП с тремя пострадавшими на мосту «Стрела» в областном центре в колонию поселенческого типа на 3 года и лишил водительских прав на 2 года, сообщили в областной прокуратуре.
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Суд

В конце лета текущего года мужчина сел за руль «BMW X5» в нетрезвом состоянии. В результате он не смог справиться с управлением и допустил столкновение с «Hyundai Solaris», который двигался в том же направлении. От удара легковушка опрокинулась, а внедорожник выбросило на встречку, где снова произошло столкновение с ещё 3-мя машинами. Одна из них загорелась.

«В массовом дорожном происшествии пострадали трое — двое получили тяжкий вред здоровью и один — средней тяжести», — следует из материалом уголовного дела.

Суд признал водителя «BMW» виновным по статье 264.2 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершённое в состоянии опьянения».

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