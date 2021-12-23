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В конкурсе «Город мастеров» приняли участие 17 муниципалитетов Тюменской области

23 декабря 2021, 13:17
Фото: Правительство Тюменской области
Подведены итоги областного конкурса «Город мастеров — 2021» среди педагогов дошкольного образования, посвященного лучшим практикам ознакомления детей с народными художественными промыслами и ремёслами. В конкурсе приняли участие 17 муниципалитетов Тюменской области, сообщает департамент образования и науки региона.

На конкурс были представлены 104 творческие работы.

Победителем конкурса в номинации «Продуктивные виды деятельности с подгруппой детей» стала Пономарева Людмила Георгиевна, воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 146» города Тюмени (работа «Создаем деревянный городок в Тюмени»).

Дипломом 2 степени награждена Метлева Надежда Михайловна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 118» города Тюмени (за работу «Дымковская слобода»).

Дипломом 3 степени отмечена Игнашина Галина Александровна, воспитатель МАДОУ «Нижнетавдинский детский сад „Колосок“» (за работу «Роспись дымковской лошадки»).

Первое место в номинации «Мастер-класс для детей» завоевала Шарапова Марина Владимировна, воспитатель по изодеятельности МАДОУ «Детский сад № 79» города Тюмени за работу (работа «Роспись жостовских подносов»).

Дипломом 2 степени награждена Иванова Марина Николаевна, воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 158» города Тюмени за работу «Мы овечку причесали, „Шептуны“ друзьям сваляли!».

Дипломом 3 степени отмечена Ковалишина Юлия Александровна, воспитатель структурного подразделения МАОУ «Вагайская СОШ — детский сад „Солнышко“» за работу «Жостовский поднос в технике пластилинографии».

Также были вручены специальные дипломы и приз зрительских симпатий.

Председатель жюри, ветеран педагогического труда, дипломант 1 степени регионального конкурса «Преподаватель 21 века», отличник народного просвещения Л. В. Костина отметила:

Конкурс «Город мастеров» — это праздник творчества, праздник профессионализма. Большого внимания заслуживают мастер-классы, отличающиеся особой актуальностью сейчас, когда дети, оставаясь дома из-за болезни, могут позаниматься с любимым педагогом в онлайн-формате. Радует то, что тематика мастер-классов очень обширная.

Ранее во Всероссийском конкурсе профмастерства в сфере социального обслуживания одним из победителей стала Светлана Малгина — завотделением социально-реабилитационной деятельности центра медицинской и социальной реабилитации «Пышма» Тюменской области

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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