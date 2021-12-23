В конкурсе «Город мастеров» приняли участие 17 муниципалитетов Тюменской области

На конкурс были представлены 104 творческие работы.
Победителем конкурса в номинации «Продуктивные виды деятельности с подгруппой детей» стала Пономарева Людмила Георгиевна, воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 146» города Тюмени (работа «Создаем деревянный городок в Тюмени»).
Дипломом 2 степени награждена Метлева Надежда Михайловна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 118» города Тюмени (за работу «Дымковская слобода»).
Дипломом 3 степени отмечена Игнашина Галина Александровна, воспитатель МАДОУ «Нижнетавдинский детский сад „Колосок“» (за работу «Роспись дымковской лошадки»).
Первое место в номинации «Мастер-класс для детей» завоевала Шарапова Марина Владимировна, воспитатель по изодеятельности МАДОУ «Детский сад № 79» города Тюмени за работу (работа «Роспись жостовских подносов»).
Дипломом 2 степени награждена Иванова Марина Николаевна, воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 158» города Тюмени за работу «Мы овечку причесали, „Шептуны“ друзьям сваляли!».
Дипломом 3 степени отмечена Ковалишина Юлия Александровна, воспитатель структурного подразделения МАОУ «Вагайская СОШ — детский сад „Солнышко“» за работу «Жостовский поднос в технике пластилинографии».
Также были вручены специальные дипломы и приз зрительских симпатий.
Председатель жюри, ветеран педагогического труда, дипломант 1 степени регионального конкурса «Преподаватель 21 века», отличник народного просвещения Л. В. Костина отметила:
Конкурс «Город мастеров» — это праздник творчества, праздник профессионализма. Большого внимания заслуживают мастер-классы, отличающиеся особой актуальностью сейчас, когда дети, оставаясь дома из-за болезни, могут позаниматься с любимым педагогом в онлайн-формате. Радует то, что тематика мастер-классов очень обширная.
Ранее во Всероссийском конкурсе профмастерства в сфере социального обслуживания одним из победителей стала Светлана Малгина — завотделением социально-реабилитационной деятельности центра медицинской и социальной реабилитации «Пышма» Тюменской области