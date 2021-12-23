В конкурсе «Город мастеров» приняли участие 17 муниципалитетов Тюменской области

Конкурс «Город мастеров» — это праздник творчества, праздник профессионализма. Большого внимания заслуживают мастер-классы, отличающиеся особой актуальностью сейчас, когда дети, оставаясь дома из-за болезни, могут позаниматься с любимым педагогом в онлайн-формате. Радует то, что тематика мастер-классов очень обширная.