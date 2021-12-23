Тюменский участковый вернул такси на пути в Омск с вахтовиком, ограбившим коллегу

После вахты в ХМАО двое коллег возвращались в Омск, выпивая по дороге. Из-за слишком буйного веселья сначала их высадили из автобуса, а потом попросили удалиться из гостиницы. Когда один из них уснул, второй забрал деньги и отправился на такси в свой город, рассказали в областном Управлении МВД.

Сюжет Тюмень