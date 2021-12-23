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Тюменский участковый вернул такси на пути в Омск с вахтовиком, ограбившим коллегу

23 декабря 2021, 07:03
Фото: 1Mi
Тюменский участковый вернул такси на пути в Омск с вахтовиком
После вахты в ХМАО двое коллег возвращались в Омск, выпивая по дороге. Из-за слишком буйного веселья сначала их высадили из автобуса, а потом попросили удалиться из гостиницы. Когда один из них уснул, второй забрал деньги и отправился на такси в свой город, рассказали в областном Управлении МВД.
Сюжет
Тюмень

Будучи высаженными на 436 километре федеральной трассы у села Демьянское, мужчины заселились в гостиницу и продолжили выпивать. Вахтовиков попросили покинуть отель после множественных замечаний. Однако, потерпевший из-за сильного опьянения сделать этого просто не смог и заснул. Тогда его собутыльник забрал у спящего 50 тысяч рублей, вызвал такси и отправился в Омск.

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Минут через 20 после того как злоумышленник отбыл, потерпевший проснулся и обнаружил пропажу. Мужчина обратился за помощью к администратору гостиницы, который и сообщил в полицию.

«Через диспетчера участковый связался с таксистом и потребовал вернуться. Таксист, ничего не объясняя пассажиру, вернулся в отель, где уже ждал полицейский. Ранее судимый подозреваемый свою вину не отрицал и возвратил товарищу всю сумму, которую похитил», — рассказали в ведомстве.

На вахтовика завели уголовное дело по статье 158.2 УК РФ «Кража». Мужчина может лишиться свободы на срок до 5 лет.

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