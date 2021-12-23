С утра в Тюмени наблюдаются 8-бальные пробки и длинный затор на улице Федюнинского

Несколько небольших дорожно-транспортных происшествия дополняют картину утреннего часа пика. В том числе, авария в правом ряду на развязке улиц Закалужской и Червишевского тракта замедляет движение на улице Федюнинского вплоть до улицы Монтажников.
Также дорожные инциденты зафиксированы на улицах Республики и 50 лет Октября — оба в районе развязки. ДТП в левом ряду на пересечении улиц 50 лет Октября и Профсоюзной задерживают автомобильный поток во всех направлениях.
В последние несколько дней в областном центре прошли обильные снежные осадки. В результате на дорогах образовалась снежная каша, а обочину покрыли высокие сугробы. На протяжении всего времени городская администрация борется с последствиями неблагоприятных погодных условий и даже просит автомобилистов воздержаться от поездок. Несмотря на то, что снегопад прекратился, снежный покров, а под ним лёд ещё покрывают улицы города.