С утра в Тюмени наблюдаются 8-бальные пробки и длинный затор на улице Федюнинского

В последние несколько дней в областном центре прошли обильные снежные осадки. В результате на дорогах образовалась снежная каша, а обочину покрыли высокие сугробы. На протяжении всего времени городская администрация борется с последствиями неблагоприятных погодных условий и даже просит автомобилистов воздержаться от поездок. Несмотря на то, что снегопад прекратился, снежный покров, а под ним лёд ещё покрывают улицы города.