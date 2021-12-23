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С утра в Тюмени наблюдаются 8-бальные пробки и длинный затор на улице Федюнинского

23 декабря 2021, 03:51
Фото: «НашГород»
С утра в Тюмени наблюдаются 8-бальные пробки
По данным серивиса «Яндекс.пробки», на сегодняшнее утро, 23 декабря, в областном центре наблюдаются 8-бальные пробки и самый длинный затор на улице Федюнинского.
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Тюмень

Несколько небольших дорожно-транспортных происшествия дополняют картину утреннего часа пика. В том числе, авария в правом ряду на развязке улиц Закалужской и Червишевского тракта замедляет движение на улице Федюнинского вплоть до улицы Монтажников.

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Также дорожные инциденты зафиксированы на улицах Республики и 50 лет Октября — оба в районе развязки. ДТП в левом ряду на пересечении улиц 50 лет Октября и Профсоюзной задерживают автомобильный поток во всех направлениях.

В последние несколько дней в областном центре прошли обильные снежные осадки. В результате на дорогах образовалась снежная каша, а обочину покрыли высокие сугробы. На протяжении всего времени городская администрация борется с последствиями неблагоприятных погодных условий и даже просит автомобилистов воздержаться от поездок. Несмотря на то, что снегопад прекратился, снежный покров, а под ним лёд ещё покрывают улицы города.

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#Новости#Дорожные пробки#Общество#Дороги#Тюмень#Дарья Гасникова
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