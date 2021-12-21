В Тюмени уже второй день вечером фиксируют пробки в 9 баллов

Крупные пробки из-за 2 ДТП парализовали движение на 50 лет ВЛКСМ. Между тем завтра в Тюмени прогнозируется гололедица и крупный снегопад. Скорее всего, заторы в областной столице совсем не снизятся и вырастет количество дорожных происшествий.