В Тюмени уже второй день вечером фиксируют пробки в 9 баллов

Сегодня в городе произошло 11 ДТП, из-за этого встало движение на улицах Ленина, Ямская, Запольная, Мельникайте. Серьёзные затруднения возникли в западной и южной части Объездной дороги. В целом, автомобильные заторы наблюдаются по всему городу.
Крупные пробки из-за 2 ДТП парализовали движение на 50 лет ВЛКСМ. Между тем завтра в Тюмени прогнозируется гололедица и крупный снегопад. Скорее всего, заторы в областной столице совсем не снизятся и вырастет количество дорожных происшествий.
Стоит отметить, что в понедельник пробки достигали 9 баллов. Вчера рекламщики фактически остановили движение на Щербакова в Тюмени. По данным 2ГИС, в районе дома № 118 скорость транспорта упала до 2-3 км/ч и это ещё не час пик.