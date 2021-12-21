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В Тюмени уже второй день вечером фиксируют пробки в 9 баллов

21 декабря 2021, 13:51
Фото: 2гис
В Тюмени 21 декабря вечерние пробки достигли 10 баллов, сообщает 2ГИС.

Сегодня в городе произошло 11 ДТП, из-за этого встало движение на улицах Ленина, Ямская, Запольная, Мельникайте. Серьёзные затруднения возникли в западной и южной части Объездной дороги. В целом, автомобильные заторы наблюдаются по всему городу.

Крупные пробки из-за 2 ДТП парализовали движение на 50 лет ВЛКСМ. Между тем завтра в Тюмени прогнозируется гололедица и крупный снегопад. Скорее всего, заторы в областной столице совсем не снизятся и вырастет количество дорожных происшествий.

Стоит отметить, что в понедельник пробки достигали 9 баллов. Вчера рекламщики фактически остановили движение на Щербакова в Тюмени. По данным 2ГИС, в районе дома № 118 скорость транспорта упала до 2-3 км/ч и это ещё не час пик.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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