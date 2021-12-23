«Главным трендом останется цифровизация»

Евгений Александрович, год назад — в преддверии 2021 — эксперты строили прогнозы на новый финансовый год, и они были самыми разными. А что получилось в итоге? Каким был уходящий год для банковского сектора в целом?
И в России, и в Тюменской области 2021-й стал годом новых рекордов на рынке розничного кредитования. Клиенты активно пользовались всеми видами займов для решения своих задач: улучшения жилищных условий, покупки автомобиля, различных потребительских целей, например, ремонта. Стимулами для этого стали низкие ставки, льготные госпрограммы, а также цифровизация, которая упростила сам процесс оформления кредитов и тем самым также сделала их доступнее.
В ВТБ мы видим тот же тренд — высокий спрос на кредиты. С начала года наш совокупный кредитный портфель в Тюменской области увеличился в 1,5 раза и превысил 106 млрд рублей.
В то же время тюменские клиенты активно вкладывают в сберегательные и инвестиционные продукты, предприятия также размещают свободные средства в ВТБ. В этом году мы достигли нового рекордного показателя по привлечению средств жителей и предприятий региона — общая сумма впервые превысила 250 млрд рублей.
Раз уже зашел разговор про рынок сбережений: каковы сейчас ставки по вкладам и насколько востребован в нашем регионе этот продукт?
Традиционные банковские вклады вновь набирают популярность. Классический депозит хорошо решает свою задачу — без рисков принести четкую и понятную фиксированную доходность за определенный срок. С начала года вложения в сберегательные продукты, такие как вклады и накопительные счета, увеличились. Тюменцы разместили в них в ВТБ почти 58 млрд рублей. Прирост с начала года составил 26%.
Безусловно, играет свою роль повышение ставок по депозитам, которое происходит на фоне роста ключевой ставки. Вклады вновь могут предложить доходность, сопоставимую даже с консервативными инвестпродуктами. Сейчас по вкладам в ВТБ можно получить доходность до 9% годовых.
Отмечу, что для краткосрочных вложений у клиентов по-прежнему будет востребован накопительный счет. Этот продукт набрал популярность в прошлом году на фоне минимальных ставок по вкладам, но спрос на него высок и сейчас благодаря удобству пользования. Он позволяет держать средства «под рукой» практически без ограничений. В декабре ВТБ запустил новый накопительный счет «Сейф». Новым клиентам банк на 3 месяца предоставляет повышенную приветственную ставку до 8% годовых. Это уровень доходности, сопоставимый с большинством депозитов.
Сейчас говорят о буме частных инвестиций. Данные ВТБ это подтверждают? Как изменилось число ваших клиентов с брокерскими счетами?
Интерес частных клиентов к инвестициям стабильно растет. Мы рассматриваем этот тренд как долгосрочный и позитивный, означающий рост финансовой грамотности. Решение инвестировать говорит о том, что клиент осознаннее относится к своим сбережениям, учится диверсифицировать, формировать собственный финансовый план.
Наша задача в этом процессе как банка — помочь освоиться на рынке, предоставить обучающие материалы и экспертизу, сделать весь процесс инвестирования простым, прозрачным и удобным. Самые базовые инструменты для начинающих доступны уже в мобильном приложении ВТБ Онлайн наряду со вкладами и накопительными счетами. Выбрать подходящий инструмент можно с помощью сервиса-подборщика «Умные сбережения». Клиентам, которые готовы глубже погрузиться в тему инвестиций, мы предлагаем специализированное приложение ВТБ Мои Инвестиции, где доступно уже более 10 тысяч финансовых инструментов: акций, облигаций, фондов и других ценных бумаг. Поддержка от банка есть и на этой стадии: в приложении есть бесплатный робот-советник, предлагающий более 20 готовых стратегий в соответствии с инвестиционным профилем и целями клиента.
По данным ВТБ в Тюменской области объем средств, размещенных жителями региона в инвестпродуктах, за 2020 год вырос почти вдвое, а за девять месяцев 2021 года — еще в 1,5 раза и к текущему моменту насчитывает свыше 25 млрд рублей. Это уже около трети от всех средств клиентов ВТБ, то есть каждый третий рубль сбережений тюменцев сейчас размещен в инвестиционных инструментах.
Один из социально-чувствительных моментов — это ипотека. Как менялась ставка? Какая она сейчас? Можно ли сейчас говорить о доступности ипотечных продуктов и как на ситуацию повлияли государственные программы?
Как и в целом в розничном кредитовании, 2021 год стал рекордным и по спросу на ипотеку в Тюменской области. По итогам 11 месяцев года тюменские клиенты ВТБ оформили свыше 7 тысяч ипотечных кредитов на 18,7 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше аналогичного прошлогоднего показателя и уже на 27% превышает выдачи за весь 2020 год.
Одним из главных драйверов спроса были низкие ставки. В начале года они были на историческом минимуме. Однако, как известно, сейчас конъюнктура на рынке изменилась, в этом году Банк России 7 раз повысил ключевую ставку. Поэтому ставки по кредитам на рынке меняются.
Тем не менее, для ВТБ важно, чтобы ипотека оставалась доступна для клиентов, особенно для социальных категорий. Поэтому по госпрограммам на новостройки ВТБ не только не повысил, но и снизил ставки по сравнению с началом года. Для семей, где после 1 января 2018 года родился ребенок, жилье в новостройках доступно по ставке 4,7% при проведении сделки в цифровых каналах.
Во второй половине года заметно вырос спрос на «семейную ипотеку» заметно вырос. Уже более 500 тюменских семей провели по ней сделки в ВТБ, сейчас на эту программу приходится примерно каждая седьмая сделка.
Меняется ли как-то сама процедура оформления ипотеки? Можно ли получить ее онлайн?
Цифровизация касается даже такого сложного продукта, как ипотека. Мы стремимся к тому, чтобы клиенты могли совершить максимум операций по ипотеке дистанционно, в том числе все, что связано со взаимодействием с другими ведомствами — Росреестром, Пенсионным фондом РФ и другими.
Еще в 2020 году ВТБ провел в Тюмени полностью дистанционную ипотечную сделку. По желанию клиента это доступно с определенными застройщиками, все делается онлайн с помощью цифровой подписи. Сейчас это уже привычное решение, многие клиенты пользуются им, например, для покупки объектов в других регионах, для инвестиционных сделок.
Только в 2021 году клиенты ВТБ в Тюменской области провели более 550 таких онлайн-сделок на сумму свыше 1,7 млрд рублей. Еще более 400 сделок на 1 млрд рублей проведено с использованием цифрового кабинета на сайте банка. Он позволяет получить жилищный кредит всего лишь с одним посещением офиса — для финального подписания документов и проведения сделки.
В «цифру» переходит не только ипотека, но и другие продукты. Что сейчас можно оформить онлайн? Какие банковские сервисы тюменцы предпочитают получать именно в цифровом формате?
Среди онлайн-продуктов, которые особенно востребованы у тюменцев, можно выделить цифровые потребительские кредиты, доступные в ВТБ Онлайн. Их доля в общем объеме выдач таких займов сейчас уже достигает 39%. Мы прогнозируем, что в 2022 году уже каждый второй потребкредит будет выдаваться онлайн.
Кроме того, уже почти две трети вкладов и накопительных счетов в ВТБ оформляется дистанционно. В следующем году их доля может вырасти до 75%.
Растет и популярность цифровых карт, которые можно моментально выпустить в мобильном банке и привязать к оплате через электронный кошелек на смартфоне. Это касается как дебетовых, так и кредитных карт. В 2021 году у клиентов ВТБ появилась возможность выпустить не только цифровую Visa или MasterCard, но и карту «Мир». Сейчас цифровыми картами пользуются уже более 12 тыс. тюменцев, это число растет.
Среди новых digital-сервисов также отмечу видеобанкинг, доступный для клиентов в Тюменской области. На сайте ВТБ можно круглосуточно получить консультацию и даже оформить продукт с помощью цифровой подписи. Такой сервис актуален в отдаленных или труднодоступных районах, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья, старшего поколения. Это один из примеров работы ВТБ в рамках ESG-подхода.
Цифровизация меняет в том числе обслуживание в офисной сети, отделения и банкоматы становятся более современными и экологичными. Во всех офисах ВТБ в Тюменской области внедрена безбумажная технология: при желании клиент может получить документы по услугам в электронном виде и сразу подписать их в мобильном приложении.
Как еще «поумнеет» приложение ВТБ в ближайшее время? Какие новые функции запланированы к внедрению?
В ноябре ВТБ провел масштабное обновление ВТБ Онлайн. Были презентованы десятки новых опций и сервисов, многие из которых уже доступны. Например, это возможность генерировать личные QR-коды, по которым другие пользователи смогут быстро и без комиссии совершать оплату на нужную сумму. Сервис будет особенно востребован у самозанятых, связанных с микрокоммерцией.
Актуальной для всех клиентов будет возможность войти в мобильное приложение, оставаясь в маске. Идентификация проходит с использованием умных часов или браслета на iOS и Android. Подобная функция впервые появилась на российском рынке. Среди других интересных новинок отмечу возможность совершать переводы через Bluetooth и AirDrop благодаря функции «Радар ВТБ».
Также для повышения безопасности ВТБ добавил возможность самостоятельно заблокировать мобильный и интернет-банк, если клиент подозревает, что его данные скомпрометированы. Эта опция уже доступна в версии на Android, а в первом квартале 2022 года появится на платформе iOS.
На текущий момент ВТБ Онлайн в Тюменской области регулярно пользуются свыше 220 тысяч клиентов, это на 68% выше, чем год назад.
Какие задачи ставит перед собой банк на 2022 год?
Главным трендом останется цифровизация. Важно, что она делает банки доступнее и ближе к клиентам. Мы продолжим развивать дистанционные сервисы, чтобы жители Тюменской области могли ежедневно получать услуги быстро, комфортно, в режиме онлайн.
Еще один наш приоритет — забота о клиентах и поддержка социальных категорий населения. Важно, чтобы клиенты знали свои финансовые права и возможности, чтобы у них был доступ ко всем положенным льготам и вычетам. Для этого мы не только информируем их, но и совместно с государственными ведомствами упрощаем процесс получения таких льгот, переводим его в онлайн.
В начале 2022 года ВТБ первым из крупных игроков планирует запустить сервис «социального казначейства». Клиенту будет достаточно один раз указать банковскую карту для зачисления пособий и далее все государственные выплаты (например, при рождении ребенка, наступлении пенсионного возраста и в других случаях) будут перечисляться на указанный счет без дополнительных заявлений.