«Главным трендом останется цифровизация»

Наша задача в этом процессе как банка — помочь освоиться на рынке, предоставить обучающие материалы и экспертизу, сделать весь процесс инвестирования простым, прозрачным и удобным. Самые базовые инструменты для начинающих доступны уже в мобильном приложении ВТБ Онлайн наряду со вкладами и накопительными счетами. Выбрать подходящий инструмент можно с помощью сервиса-подборщика «Умные сбережения». Клиентам, которые готовы глубже погрузиться в тему инвестиций, мы предлагаем специализированное приложение ВТБ Мои Инвестиции, где доступно уже более 10 тысяч финансовых инструментов: акций, облигаций, фондов и других ценных бумаг. Поддержка от банка есть и на этой стадии: в приложении есть бесплатный робот-советник, предлагающий более 20 готовых стратегий в соответствии с инвестиционным профилем и целями клиента.