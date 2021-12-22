В Тюмени на Пермякова у машины оторвало бампер из-за неубранного снега

Сегодня в городе выпало от 5 до 8 сантиметров снега, многие районы в городе не убираются. Большая часть спецтехники пытается расчистить снег в центре Тюмени. Пешеходные дорожки превратились в сугробы и на данный момент снегопад не прекратился. Более того, завтра ночью в город придёт резкое похолодание. Свежие сугробы превратятся в лёд.