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В Тюмени на Пермякова у машины оторвало бампер из-за неубранного снега

22 декабря 2021, 16:35
Фото: «Наш Город»
В Тюмени в 20 часов на уголу Премякова и Гондатти легковой автомобиль потерял бампер, сообщают очевидцы. Машины накатывают колею во дворах, снег не убирается в большинстве проездов.
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Тюмень

Его оторвало когда машина сдавала назад во дворе. В бампер забилось много снега, он не выдержал и оторвался. Водителю пришлось вызывать ГИБДД, чтобы зафиксировать аварию.

Сегодня в городе выпало от 5 до 8 сантиметров снега, многие районы в городе не убираются. Большая часть спецтехники пытается расчистить снег в центре Тюмени. Пешеходные дорожки превратились в сугробы и на данный момент снегопад не прекратился. Более того, завтра ночью в город придёт резкое похолодание. Свежие сугробы превратятся в лёд.

В Тюмени 22 декабря отмечались пробки в 9 баллов из-за снегопада, в час пик в городе произошло 11 дорожных происшествий.

#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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