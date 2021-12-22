В Тюмени на Пермякова у машины оторвало бампер из-за неубранного снега

Его оторвало когда машина сдавала назад во дворе. В бампер забилось много снега, он не выдержал и оторвался. Водителю пришлось вызывать ГИБДД, чтобы зафиксировать аварию.
Сегодня в городе выпало от 5 до 8 сантиметров снега, многие районы в городе не убираются. Большая часть спецтехники пытается расчистить снег в центре Тюмени. Пешеходные дорожки превратились в сугробы и на данный момент снегопад не прекратился. Более того, завтра ночью в город придёт резкое похолодание. Свежие сугробы превратятся в лёд.
В Тюмени 22 декабря отмечались пробки в 9 баллов из-за снегопада, в час пик в городе произошло 11 дорожных происшествий.