Тюменских производителей оборудования поддержит новая субсидия

«Заказчики-участники производственной кооперационной цепочки кластера смогут получить возмещение до 5% стоимости оборудования, закупленного у производителей Тюменской области, также являющихся участниками кластера. На сегодня в числе заказчиков «Газпромнефть-Ямал» и «Газпромнефть-Заполярье». В дальнейшем их количество, уверен, будет расти», - отметил Александр Моор.