nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменских производителей оборудования поддержит новая субсидия

22 декабря 2021, 11:00
Фото: 1Mi
Губернатор Тюменской области ввёл ещё одну меру поддержки коммерсантов, сообщил глава региона в своём инстаграм.

Подписано постановление о субсидировании закупок у участников межрегионального нефтегазового кластера. Дополнительное финансирование будет выделено в 2022 году.

«Заказчики-участники производственной кооперационной цепочки кластера смогут получить возмещение до 5% стоимости оборудования, закупленного у производителей Тюменской области, также являющихся участниками кластера. На сегодня в числе заказчиков «Газпромнефть-Ямал» и «Газпромнефть-Заполярье». В дальнейшем их количество, уверен, будет расти», - отметил Александр Моор.

На данный момент в Тюменской области уже возвращают до 5% стоимости импортозамещающего оборудования. Например ПАО «Сургутнефтегаз» купил у тюменских компаний промтоваров на 5,5 млрд рублей.

#Новости#Александр Мязин#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25