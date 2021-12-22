Тюменских производителей оборудования поддержит новая субсидия

Подписано постановление о субсидировании закупок у участников межрегионального нефтегазового кластера. Дополнительное финансирование будет выделено в 2022 году.
«Заказчики-участники производственной кооперационной цепочки кластера смогут получить возмещение до 5% стоимости оборудования, закупленного у производителей Тюменской области, также являющихся участниками кластера. На сегодня в числе заказчиков «Газпромнефть-Ямал» и «Газпромнефть-Заполярье». В дальнейшем их количество, уверен, будет расти», - отметил Александр Моор.
На данный момент в Тюменской области уже возвращают до 5% стоимости импортозамещающего оборудования. Например ПАО «Сургутнефтегаз» купил у тюменских компаний промтоваров на 5,5 млрд рублей.