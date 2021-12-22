nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменец вышел на одиночный пикет из-за нехватки педиатров в поликлинике № 8

22 декабря 2021, 05:20
Фото: Максим Коркунов
Местный житель Максим Коркунов вышел на одиночный пикет к зданию правительства Тюменской области. Мужчина затронул тему нехватки педиатров в детской поликлинике № 8. Фото он опубликовал на личной странице в социальных сетях.
Сюжет
Дети

«Вышел в одиночный пикет против развала в детской медицине, а именно в детской поликлинике N8. Один педиатр на 6000 тысяч детей!»заявил Максим.

Речь идет о детском отделении поликлиники № 8 в Тарманах. На плакате тюменец написал, что дети вынуждены ждать приема педиатра по 2 дня. С таким положением дел мужчина категорически не согласен, потому и вышел на пикет, чтобы привлечь к проблеме внимание.

«Медведев С. М. в сентябре на встрече по поводу работы данной поликлиники обещал, что все будет работать! Выборы прошли, можно все спустить на тормозах? В Тарманах такое не пройдёт!» — прокомментировал горожанин.

Вчера на «Прямой линии» с губернатором Тюменской области блок вопросов касался именно сферы здравоохранения, в том числе и нехватки медицинских кадров. Горожане интересовались, почему возникают сложности при записи к узким специалистам, почему есть затруднения при записи к базовым врачам. Александр Моор ответил на все эти вопросы в прямом эфире.

Материалы по теме
Организаторов пикета против QR-кодов предупредили о недопущении экстремизмаУ здания Тюменской облдумы проходит одиночный пикет против введения QR-кодовЖурналиста оштрафовали на 20 000 рублей за пикет в Гилевской роще
#Новости#Дети#Поликлиника#Врачи#Пикет#Тюмень#Анна Доронина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25