Тюменец вышел на одиночный пикет из-за нехватки педиатров в поликлинике № 8

«Вышел в одиночный пикет против развала в детской медицине, а именно в детской поликлинике N8. Один педиатр на 6000 тысяч детей!»заявил Максим.
Речь идет о детском отделении поликлиники № 8 в Тарманах. На плакате тюменец написал, что дети вынуждены ждать приема педиатра по 2 дня. С таким положением дел мужчина категорически не согласен, потому и вышел на пикет, чтобы привлечь к проблеме внимание.
«Медведев С. М. в сентябре на встрече по поводу работы данной поликлиники обещал, что все будет работать! Выборы прошли, можно все спустить на тормозах? В Тарманах такое не пройдёт!» — прокомментировал горожанин.
Вчера на «Прямой линии» с губернатором Тюменской области блок вопросов касался именно сферы здравоохранения, в том числе и нехватки медицинских кадров. Горожане интересовались, почему возникают сложности при записи к узким специалистам, почему есть затруднения при записи к базовым врачам. Александр Моор ответил на все эти вопросы в прямом эфире.