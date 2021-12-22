Тюменец вышел на одиночный пикет из-за нехватки педиатров в поликлинике № 8

Вчера на «Прямой линии» с губернатором Тюменской области блок вопросов касался именно сферы здравоохранения, в том числе и нехватки медицинских кадров. Горожане интересовались, почему возникают сложности при записи к узким специалистам, почему есть затруднения при записи к базовым врачам. Александр Моор ответил на все эти вопросы в прямом эфире.