Очаг коронавируса выявлен среди пациентов ишимской психиатрической клиники

Инфекция зафиксирована у 18 человек, 17 контактные.
На 22 декабря в регионе заболели COVID 292 тюменца (из них 46 детей), ещё 797 выздоровели. Вакцинированы против коронавируса 980 154 человека из числа взрослого населения.
Стоит отметить, что 15 декабря в Тюменской области не осталось действующих очагов коронавируса. В ноябре инфекцию обнаружили в МКМЦ Медицинский город. На данный момент «Областная клиническая психиатрическая больница» место, где действуют серьёзные эпидемиологические ограничения.
Вакцинация от COVID включена в календарь Минздрава.