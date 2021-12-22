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Очаг коронавируса выявлен среди пациентов ишимской психиатрической клиники

22 декабря 2021, 12:47
Фото: 1Mi
В Ишиме в психиатрической больнице выявлен очаг коронавируса, сообщает Управление Роспотребнадзора.

Инфекция зафиксирована у 18 человек, 17 контактные.

На 22 декабря в регионе заболели COVID 292 тюменца (из них 46 детей), ещё 797 выздоровели. Вакцинированы против коронавируса 980 154 человека из числа взрослого населения.

Стоит отметить, что 15 декабря в Тюменской области не осталось действующих очагов коронавируса. В ноябре инфекцию обнаружили в МКМЦ Медицинский город. На данный момент «Областная клиническая психиатрическая больница» место, где действуют серьёзные эпидемиологические ограничения.

Вакцинация от COVID включена в календарь Минздрава.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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