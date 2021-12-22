На 3 года осудили тюменца, устроившего смертельное ДТП на берегу Туру

Трагедия произошла 3 июля 2021 года. Местный житель сел за руль в нетрезвом виде, не справился с управлением, из-за чего машина упала с обрыва. В ДТП погибла его пассажирка. Тюменец проведет 3 года в колонии-поселении, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

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