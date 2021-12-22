nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На 3 года осудили тюменца, устроившего смертельное ДТП на берегу Туру

22 декабря 2021, 08:16
Фото: ГИБДД Тюменской области
Фото с места аварии.
Трагедия произошла 3 июля 2021 года. Местный житель сел за руль в нетрезвом виде, не справился с управлением, из-за чего машина упала с обрыва. В ДТП погибла его пассажирка. Тюменец проведет 3 года в колонии-поселении, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Сюжет
Суд

В материалах уголовного дела указано, что 33-летний Дмитрий Битюков отдыхал с друзьями и пил пиво на берегу Туры рядом с селом Созоново. Приятель попросил забрать его супругу с работы и привезти на пляж. Нетрезвый Дмитрий согласился.

Тюменку насмерть задавило УАЗом, перевернувшимся после падения с обрыва
Узнать подробнее

«Возвращаясь к реке водитель УАЗа не справился с управлением. Автомобиль правым колесом зацепил бровку, затем рухнул с обрыва. Лобовое стекло вывалилось, смялась передняя дверь. Пассажирка, которая находилась на заднем сидении, получила множественные переломы ребер с разрывом легких. От полученных травм она скончалась»,пояснили в пресс-службе.

Судмедэксперты заключили, что из-за повреждения легкого произошла массивная кровопотеря. К тому же, у погибшей был травматический шок. Женщина умерла на глазах своего мужа. Виновник смертельного ДТП признал вину, попросил прощения у друга, оставшегося вдовцом, компенсировал моральный вред в размере 145 тыс. рублей.

Молодой человек, потерявший в этой аварии жену, попросил суд не лишать Дмитрия свободы. После рассмотрения дела водителя на 3 года отправили в колонию-поселение, а также на 2 года лишили водительских прав.

Материалы по теме
Под Ялуторовском в ДТП погиб водитель-первогодокНа трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в ДТП погибли три человекаЗа ДТП с двумя погибшими тюменец отправится в колонию на 9 лет
#Новости#Смерть#ДТП#Суд#Тюмень#Анна Доронина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25