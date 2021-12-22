На 3 года осудили тюменца, устроившего смертельное ДТП на берегу Туру

В материалах уголовного дела указано, что 33-летний Дмитрий Битюков отдыхал с друзьями и пил пиво на берегу Туры рядом с селом Созоново. Приятель попросил забрать его супругу с работы и привезти на пляж. Нетрезвый Дмитрий согласился.
«Возвращаясь к реке водитель УАЗа не справился с управлением. Автомобиль правым колесом зацепил бровку, затем рухнул с обрыва. Лобовое стекло вывалилось, смялась передняя дверь. Пассажирка, которая находилась на заднем сидении, получила множественные переломы ребер с разрывом легких. От полученных травм она скончалась»,пояснили в пресс-службе.
Судмедэксперты заключили, что из-за повреждения легкого произошла массивная кровопотеря. К тому же, у погибшей был травматический шок. Женщина умерла на глазах своего мужа. Виновник смертельного ДТП признал вину, попросил прощения у друга, оставшегося вдовцом, компенсировал моральный вред в размере 145 тыс. рублей.
Молодой человек, потерявший в этой аварии жену, попросил суд не лишать Дмитрия свободы. После рассмотрения дела водителя на 3 года отправили в колонию-поселение, а также на 2 года лишили водительских прав.