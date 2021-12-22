Единое парковочное пространство создадут в Тюмени

«В 2020 году в областном центре обустроили более 2 300 машино-мест, а в текущем году — больше 1 800. Парковочные места для горожан создают в ходе благоустройства дворов и озелененных территорий, а также в процессе ремонта автомобильных дорог. До конца 2021 года планируется ввести в эксплуатацию 1 890 машино-мест на семи объектах»,уточнили в Тюменской городской Думе.
Внедрение единого парковочного пространства позволит разгрузить дороги в центральной части города и повысить пропускную способность. Проект разделен на 3 этапа, в общем он предусматривает обустройство 5 600 парковочных мест.
На сегодняшний день в Тюмени создано 13 платных парковочных пространств в квадрате улиц Герцена — Челюскинцев — Республики — Первомайской — Советской — Профсоюзной и набережной Туры. На них одновременно могут разместиться более 1 600 автомобилей. Стоимость часа парковки варьируется от 25 до 45 рублей.
По словам исполняющего обязанности директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Евгения Ташланова, на втором этапе создадут 2 695 машино-мест и 67 паркоматов. Эта работа будет стоить порядка 122 млн рублей. В 2022 году бюджетные деньги на реализацию второго этапа не предусмотрены.
Некоторые тюменцы паркуют свои автомобили во дворах, чтобы не оставлять на платных парковках. Во избежание переполненных дворов, жилая застройка в центре областной столицы преимущественно оборудована шлагбаумами и въездными воротами. При желании горожане имеют право установить устройства для ограничения третьим лицам въезда во двор.
Большинство местных жителей оплачивают парковку. За 2020 год было проведено более 158 тысяч транзакций, за парковку автомобиля не заплатили только 4 800 человек. Формирование парковочного пространства показывает положительные результаты.
«Тюменцы могут без проблем подъехать к кофейне или магазину в центре Тюмени. Думаю, что горожане оценили проведенную работу»,отметил Алексей Чирков, член рабочей группы по формированию единого парковочного пространства.
Представителям мэрии Алексеем Рагозиным, председателем постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию, было предложено разработать баннер с информацией и алгоритмами действий для оплаты парковки. Благодаря единому парковочному пространству, возможно навести порядок в организации парковочных мест.
К слову, сами депутаты Тюменской городской Думы пользуются единым парковочным пространством на общих основаниях.