Единое парковочное пространство создадут в Тюмени

«В 2020 году в областном центре обустроили более 2 300 машино-мест, а в текущем году — больше 1 800. Парковочные места для горожан создают в ходе благоустройства дворов и озелененных территорий, а также в процессе ремонта автомобильных дорог. До конца 2021 года планируется ввести в эксплуатацию 1 890 машино-мест на семи объектах»,уточнили в Тюменской городской Думе.