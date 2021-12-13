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Тюменцев начинают штрафовать за неоплаченную парковку

13 декабря 2021, 10:42
Фото: 1Mi
С 13 декабря завешается тестовый режим, при котором тюменцев не штрафовали за неправильную парковку в центре города.
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Тюмень

На данный момент 75 карманов работают в платном режиме до 19:00. После этого времени парковочное место бесплатно. Напомним, что штраф за не оплаченную парковку — 2 500 рублей. За две недели выявлено 140 фактов неоплаты парковок.

В настоящий момент в Тюмени действует 1 601 платное место для паркинга автомобиля. Работают парковки для тюменцев с ограниченными возможностями, с них плата не взимается.

Оплатить услугу можно сразу 4 способами: паркомат, мобильное приложение «Тюменские парковки» (оплату можно внести до 23:59 т. е. до конца дня), деньги можно внести через портал «Тьюмен паркинг», наличными через терминалы оплаты.

#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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