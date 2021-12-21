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В Тюмени из-за проведения плановых работ могут отключить светофоры

21 декабря 2021, 04:46
Фото: 1Mi
Сегодня в обед автомобилисты Тюмени могут испытывать трудности с движением из-за возможного отключения нескольких светофоров. Отключение может быть в связи с проведением плановых работ на электросетях.

Сразу на нескольких улицах сегодня может быть отключение светофорных объектов.

Как рассказали «Нашему городу» в пресс-службе администрации, в обед будут проводиться плановые работы на сетях электроснабжения. В связи с этим, отключения с 13.00 до 17.00 могут быть на пересечении ул. 50 лет ВЛКСМ и ул. Тульской, на пересечении ул. Тульской и ул. Геологоразведчиков.

А с 8 утра до 12.00 на пересечении ул. Харьковской и ул. Елизарова,на пересечении ул. Харьковской и ул. Минской, на пересечении ул. Харьковской и ул. Холодильной, а также на ул. Холодильной в районе дома № 42.

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