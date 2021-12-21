В Тюмени из-за проведения плановых работ могут отключить светофоры

Как рассказали «Нашему городу» в пресс-службе администрации, в обед будут проводиться плановые работы на сетях электроснабжения. В связи с этим, отключения с 13.00 до 17.00 могут быть на пересечении ул. 50 лет ВЛКСМ и ул. Тульской, на пересечении ул. Тульской и ул. Геологоразведчиков.