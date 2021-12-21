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В Тобольске на территории гостиничного комплекса произошел крупный пожар

21 декабря 2021, 05:19
Фото: «Наш город»
На улице Школьный проезд, 21 а, в Тобольске утром произошел пожар. Возгорание было на территории гостиничного комплекса. Загорелась банная постройка.

В Тобольске, на территории гостиницы, загорелась банная постройка.

Как рассказали «Нашему городу» в пресс-службе областного МЧС, сегодня, в 8 утра, поступило сообщение о возгорании в банном комплексе на территории гостиницы. Загорелось одноэтажное здание монтажного типа.

В ведомстве также отметили, что в тушении задействовано 5 единиц техники и 17 человек личного состава. Открытое горение уже ликвидировано. Сведений о погибших или пострадавших не поступало. Причина возгорания пока не установлена.

А в пресс-службе областной Росгвардии «Нашему городу» добавили, что и сотрудники их ведомства также приняли участие в ликвидации пожара.

Фото: Областная Росгвардия

«Наряд группы задержания получил информацию о возгорании здания. Росгвардейцы моментально прибыли на место, оказали содействие в эвакуации граждан, а также оцепили территорию, чтобы сотрудники МЧС могли беспрепятственно попадать на место пожара. Помимо этого, совместно с инспекторами ГИБДД регулировали движение автотранспорта»,

— пояснили в пресс-службе Росгвардии.

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