В Тобольске на территории гостиничного комплекса произошел крупный пожар

В Тобольске, на территории гостиницы, загорелась банная постройка.
Как рассказали «Нашему городу» в пресс-службе областного МЧС, сегодня, в 8 утра, поступило сообщение о возгорании в банном комплексе на территории гостиницы. Загорелось одноэтажное здание монтажного типа.
В ведомстве также отметили, что в тушении задействовано 5 единиц техники и 17 человек личного состава. Открытое горение уже ликвидировано. Сведений о погибших или пострадавших не поступало. Причина возгорания пока не установлена.
А в пресс-службе областной Росгвардии «Нашему городу» добавили, что и сотрудники их ведомства также приняли участие в ликвидации пожара.
«Наряд группы задержания получил информацию о возгорании здания. Росгвардейцы моментально прибыли на место, оказали содействие в эвакуации граждан, а также оцепили территорию, чтобы сотрудники МЧС могли беспрепятственно попадать на место пожара. Помимо этого, совместно с инспекторами ГИБДД регулировали движение автотранспорта»,
— пояснили в пресс-службе Росгвардии.