Тюменцы жалуются на таксистов из-за отказов в перевозке

Чаще всего горожане жаловались на отсутствие чека, ожидание такси более озвученного времени, отсутствие детского кресла и отказа в перевозке без объяснения причин. Помимо того, в ведомство обращались и по вопросу отсутствия подачи такси в назначенное время.