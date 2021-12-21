Тюменцы жалуются на таксистов из-за отказов в перевозке

Чаще всего горожане жаловались на отсутствие чека, ожидание такси более озвученного времени, отсутствие детского кресла и отказа в перевозке без объяснения причин. Помимо того, в ведомство обращались и по вопросу отсутствия подачи такси в назначенное время.
Региональный Роспотребназдор получил 3 письменные жалобы, в которых тюменцы рассказывали о случаях требований об уплате штрафных неустоек за загрязнение автомобиля из каршеринга.
По факту обращений были проведены проверки и выявлены нарушения. Представители ведомства составили протокол об административном правонарушении.