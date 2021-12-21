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Тюменцы обокрали два терминала на Мысу

21 декабря 2021, 04:19
Фото: УМВД России по Тюменской области
Полицейские нашли вскрытый терминал оплаты сотовой связи в гаражном кооперативе. После изучения записей камер видеонаблюдения выяснилось, что терминал украли двое молодых тюменцев. Они вынесли его из продуктового магазина на улице Тимофея Чаркого и увезли на «Ладе», сообщают в региональном МВД.
Сюжет
Тюмень

Сотрудники ведомства задержали злоумышленников по горячим следам. Как выяснилось, похитили терминал двое 18-летних тюменцев. Один из них уже привлекался к ответственности.

Однако молодые люди не ограничились только разбитым терминалом, из которого они достали около 48 тысяч рублей. В этот же день подельники нашли автомат с питьевой водой и сломали монетоприемник. Оттуда злоумышленники извлекли 4,5 тысячи рублей.

«Молодые люди пояснили, что деньги потратили на выкуп сотового телефона из ломбарда, а также на развлечения», — отметили в МВД.

Возбуждены уголовные дела. 18-летним злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы за кражу.

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