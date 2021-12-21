Тюменец покурил на семь млн рублей. Окурок загорелся и повредил три дома

Обвинительный акт составлен на 42-летнего мужчину, его обвиняют по ст. 168 УК РФ.
Он проживал в доме на улице Лучистой, 10. Днем 16 мая 2021 года он бросил непотушенный окурок сигареты в расположенный на участке туалет и он загорелся. В итоге огонь повредил 3 дома, ущерб оценивается в семь млн рублей.
Обвиняемый полностью признал вину.
Ему грозит штраф до 120 000 либо 480 часов общественных работ, либо до года колонии.
Стоит отметить, что в мае в Тюмени отмечалась 30-градусная жара. Около города постоянно горели леса.