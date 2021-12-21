Тюменец покурил на семь млн рублей. Окурок загорелся и повредил три дома

Он проживал в доме на улице Лучистой, 10. Днем 16 мая 2021 года он бросил непотушенный окурок сигареты в расположенный на участке туалет и он загорелся. В итоге огонь повредил 3 дома, ущерб оценивается в семь млн рублей.