Разрушенную 100-летнюю Троицкую церковь восстановят тюменские строители

Объект находится в в селе Южно-Плетнево, местные жители уже давно просили отремонтировать церковь.
Работы начнутся в следующем году, для этого выделены деньги из регионального бюджета.
«На 2022 год в бюджете муниципального образования предусмотрены денежные средства на выполнение следующих работ: разработка проектной документации на выполнение противоаварийных работ», — говорится в сообщении комитета в Instagram.
Храм был построен в 1906 году жителями села на свои средства и своими силами. Через 24 года его пришлось закрыть.