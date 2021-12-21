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Разрушенную 100-летнюю Троицкую церковь восстановят тюменские строители

21 декабря 2021, 10:50
Фото: Инстаграм
Разрушенную 100-летнюю Троицкую церковь восстановят в Омутинском районе, сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия.

Объект находится в в селе Южно-Плетнево, местные жители уже давно просили отремонтировать церковь.

Работы начнутся в следующем году, для этого выделены деньги из регионального бюджета.

«На 2022 год в бюджете муниципального образования предусмотрены денежные средства на выполнение следующих работ: разработка проектной документации на выполнение противоаварийных работ», — говорится в сообщении комитета в Instagram.

Храм был построен в 1906 году жителями села на свои средства и своими силами. Через 24 года его пришлось закрыть.

#Новости#Александр Мязин#Политика
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