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Очередной снегопад ждет Тюмень во вторник

21 декабря 2021, 01:03
Фото: ЧС Тюмень
Во вторник в Тюмени вечером ожидается снегопад, сообщает Гисметео.

Днём в городе ожидается до – 4 градусов, ближе к 17:00 возможен снегопад и до 2 мм осадков. Весь день погода будет пасмурной, скорость ветра 5-6 метров в секунду, влажность 85%, высота снежного покрова составит около 18 сантиметров.

Снегопад ожидается в Тюмени 22 декабря. Ночью в городе до + 1 градуса, днём около – 1. Общее количество осадков составит почти 5 мм, скорость ветра 4-6 метров в секунду. Влажность около 80%, на дорогах гололедица.

В четверг в городе произойдёт резкое похолодание, ночью будет до – 9 градусов, днём уже до – 16. Осадков практически не ожидается, скорость ветра 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы, влажность около 80%.

На этой неделе возможно похолодание до – 25 градусов. В конце недели осадков не ожидается.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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