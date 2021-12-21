Очередной снегопад ждет Тюмень во вторник

Днём в городе ожидается до – 4 градусов, ближе к 17:00 возможен снегопад и до 2 мм осадков. Весь день погода будет пасмурной, скорость ветра 5-6 метров в секунду, влажность 85%, высота снежного покрова составит около 18 сантиметров.