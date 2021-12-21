Километровая пробка на улице Запольная простояла 4 часа

При этом улица специально расширена.
«Спрашивается, зачем Запольную сделали в 4 полосы и узкую горловину? Сейчас тут ад, объезжайте», — отмечает подписчик паблика «ЧС Тюмень | Отзовик».
Напомним, что здесь днём произошло ДТП КИА и Датсан, одну из машин развернуло прямо на дороге, водители объезжали аварию по тротуару. В аварии пострадал один человек. Причины происшествия выясняются.
Сразу после ДТП здесь возникла километровая пробка, а вечером настал час пик, заторы только увеличились. Помимо этого в городе сегодня отмечались 10-бальные пробки.