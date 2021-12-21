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Километровая пробка на улице Запольная простояла 4 часа

21 декабря 2021, 16:19
Фото: ЧС Тюмень | Отзовик
Пробка на улице Запольная, которая образовалась примерно в 15 часов, растянулась по времени до 19:00, сообщают очевидцы.
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Тюмень

При этом улица специально расширена.

«Спрашивается, зачем Запольную сделали в 4 полосы и узкую горловину? Сейчас тут ад, объезжайте», — отмечает подписчик паблика «ЧС Тюмень | Отзовик».

Напомним, что здесь днём произошло ДТП КИА и Датсан, одну из машин развернуло прямо на дороге, водители объезжали аварию по тротуару. В аварии пострадал один человек. Причины происшествия выясняются.

Сразу после ДТП здесь возникла километровая пробка, а вечером настал час пик, заторы только увеличились. Помимо этого в городе сегодня отмечались 10-бальные пробки.

#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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