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Итоги дня: эвакуация в школах, вопросы губернатору, очереди в поликлиниках

21 декабря 2021, 18:59
Фото: 1Mi
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«Прямая линия» с губернатором Тюменской области: о чем сказал Александр Моор. Тюменцы жалуются на очереди в поликлиниках. В Тюмени прошли массовые эвакуации школьников.
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Тюмень

Губернатор прокомментировал эвакуации школ в Тюмени

Состоялся прямой эфир, в рамках которого глава Тюменской области Александр Моор высказался по поводу массовой эвакуации школьников. По словам губернатора, службы начали проверки в учебных заведениях из-за сообщения о минировании.

«На пульт дежурного было сообщение о якобы минировании школ. В таких ситуациях начинается определенная отработка действий. Все сотрудники ведомств начинают проводить необходимые мероприятия», — отметил Александр Моор.

Сначала эвакуировали школу № 65, а затем и практически все остальные. Губернатор попросил тюменцев отнестись к ситуации с терпением. Скорее всего, «шутников» удастся задержать.

В тюменских поликлиниках образуются длинные очереди

Тюменцы жалуются, что им приходится часами сидеть в очереди к нужному специалисту в поликлиниках. На сегодняшний день отмечается повышенная нагрузка в медучреждениях областной столицы. Так, один из недовольных горожан возмутился в своем Instagram очередями в детской поликлинике на улице Маршака, 5.

«В сезон ОРВИ всегда большая нагрузка на сферу здравоохранения. Люди обращаются за медицинской помощью чаще. А у нас по-прежнему часть специалистов задействована на работе по инфекционному профилю», — пояснили в ведомстве.

Также отмечается, что идет пересмотр графиков врачей. На помощь выходят и заведующие отделениями.

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