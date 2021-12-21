Итоги дня: эвакуация в школах, вопросы губернатору, очереди в поликлиниках

Состоялся прямой эфир, в рамках которого глава Тюменской области Александр Моор высказался по поводу массовой эвакуации школьников. По словам губернатора, службы начали проверки в учебных заведениях из-за сообщения о минировании.
«На пульт дежурного было сообщение о якобы минировании школ. В таких ситуациях начинается определенная отработка действий. Все сотрудники ведомств начинают проводить необходимые мероприятия», — отметил Александр Моор.
Сначала эвакуировали школу № 65, а затем и практически все остальные. Губернатор попросил тюменцев отнестись к ситуации с терпением. Скорее всего, «шутников» удастся задержать.
Тюменцы жалуются, что им приходится часами сидеть в очереди к нужному специалисту в поликлиниках. На сегодняшний день отмечается повышенная нагрузка в медучреждениях областной столицы. Так, один из недовольных горожан возмутился в своем Instagram очередями в детской поликлинике на улице Маршака, 5.
«В сезон ОРВИ всегда большая нагрузка на сферу здравоохранения. Люди обращаются за медицинской помощью чаще. А у нас по-прежнему часть специалистов задействована на работе по инфекционному профилю», — пояснили в ведомстве.
Также отмечается, что идет пересмотр графиков врачей. На помощь выходят и заведующие отделениями.