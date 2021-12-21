Итоги дня: эвакуация в школах, вопросы губернатору, очереди в поликлиниках

Тюменцы жалуются, что им приходится часами сидеть в очереди к нужному специалисту в поликлиниках. На сегодняшний день отмечается повышенная нагрузка в медучреждениях областной столицы. Так, один из недовольных горожан возмутился в своем Instagram очередями в детской поликлинике на улице Маршака, 5.