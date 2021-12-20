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В Тюменской области строят почти 230 домов на деньги дольщиков

20 декабря 2021, 14:21
Фото: 1Mi
Почти 230 домов стоят застройщики Тюменской области на деньги дольщиков, сообщает инфоцентр правительства региона.

До 15% из них возводят ещё по старым правилам. 187 проектов (230 домов) имеют площадь (по документации) в 2 355 000 квадратных метров. В ГУС Тюменской области отслеживают выполнение и сроки этих проектов.

В стадии строительства в Тюменской области находятся 292 многоквартирных дома. Остальные проекты реализуют сами девелоперы.

Ранее «Наш город» сообщал, что в районе Дома Обороны продают участки для застройки, сообщает ДОМ.РФ. На данный момент они выставлены на торги, начальная цена — 52 млн рублей. Всего реализуют 8 га земли под застройку. Новые дома появятся на улице Ирбитской в Тюмени, а сам аукцион для застройщиков состоится 24 декабря.

Стоит отметить, что в Тюмени в 2021 году введены в эксплуатацию десятки многоквартирных домов. За последние 11 месяцев в Росреестр обратилось почти 2 млн заявителей, большая часть из них через интернет. Принято 758,7 тыс. решений об осуществлении кадастрового учёта, рост почти на 46%. На учёт поставлено 52 многоквартирных дома и сотни частных.

В текущем году в регионе было куплено 155 тысяч квадратных метров жилья, что помогло улучшить условия проживания более 3 тысяч молодых семей, сотрудников бюджетной сферы, а также горожан, переселённых из аварийных домов и льготников из Ямало-Ненецкого АО. В 2022 году по плану в регионе будет введено в эксплуатацию порядка 1 599 000 квадратных метров. Также по жилищным программам будет приобретено 135 700 квадратных метров жилья. Таким образом, жилищные условия смогут усовершенствовать почти 2,7 тысяч семей.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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