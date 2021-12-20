В Тюменской области строят почти 230 домов на деньги дольщиков

В текущем году в регионе было куплено 155 тысяч квадратных метров жилья, что помогло улучшить условия проживания более 3 тысяч молодых семей, сотрудников бюджетной сферы, а также горожан, переселённых из аварийных домов и льготников из Ямало-Ненецкого АО. В 2022 году по плану в регионе будет введено в эксплуатацию порядка 1 599 000 квадратных метров. Также по жилищным программам будет приобретено 135 700 квадратных метров жилья. Таким образом, жилищные условия смогут усовершенствовать почти 2,7 тысяч семей.